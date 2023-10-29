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年末跑趴穿搭必看！H&M跨界傳奇Rabanne打造最閃服飾 鬼才導演Xavier Dolan操刀形象影片

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
H&M將推出與傳奇時裝品牌Rabanne首度聯名系列服飾，忠實還原舞池派對時尚風格以及滿是亮片材質的運用，穿上後絕對是全場焦點。圖／H&M
H&M將推出與傳奇時裝品牌Rabanne首度聯名系列服飾，忠實還原舞池派對時尚風格以及滿是亮片材質的運用，穿上後絕對是全場焦點。圖／H&M

迎接年末的耶誕聚會、跑趴行程即將到來，不知道你的穿搭造型準備好了嗎？平價時尚品牌H&M將於11月推出與傳奇時裝品牌Rabanne首度聯名系列服飾，忠實還原舞池派對時尚風格以及滿是亮片材質的運用，穿上後絕對是全場焦點。

H&M與法國時裝品牌Rabanne合作聯名系列，引用品牌已故創始人Paco Rabanne的未來主義創作理念，並藉由現任創意總監Julien Dossena自接掌十年以來的現代都市休閒風格重新演繹。這系列強調流暢輪廓，像是女裝部分有著Rabanne代表性的銀色、金色與紫色亮片金屬裙裝；浪漫萊茵石鑲飾雪紡長裙與豹紋針織洋裝同樣引人注目，也是這系列不容錯過焦點。而刺繡軍服夾克則盡顯華麗搖滾態度，另有毛絨大衣形塑巨星丰采。男裝涵蓋銀色西裝、亮片高領上衣、金屬鍊條網格背心、以及豹紋印花襯衫，皆可吸引全場目光。另外值得一提的是品牌還邀請鬼才導演Xavier Dolan操刀視覺形象廣告，透過科幻元素場景及狂歡派對氛圍，為前衛氣息服飾傳遞出激昂熱情與感染力。

UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列靈感源自「英國旅行」，把自然風景中常見的動物類型融入設計細節。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列靈感源自「英國旅行」，把自然風景中常見的動物類型融入設計細節。圖／UNIQLO提供

另外，UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列也將於11月初上市，此次靈感源自「英國旅行」，把自然風景中常見的動物類型融入設計細節。像是女裝的圖紋圓領針織衫，有著吸睛可愛的針織松鼠圖案，營造復古氛圍。或是採用羊、松鼠、蝸牛等圖樣搭配復古繽紛配色，變化出全新HEATTECH襪子。而系列設計師Jonathan Anderson最愛的男裝風衣外套，則以英式傳統格紋印花搭配寬鬆現代剪裁，一件單品即可展現最經典的英倫風格，同樣值得入手。

H&M與法國時裝品牌Rabanne合作聯名系列，形象廣告找來鬼才導演Xavier Dolan操刀完成。圖／H&M提供
H&M與法國時裝品牌Rabanne合作聯名系列，形象廣告找來鬼才導演Xavier Dolan操刀完成。圖／H&M提供

H&M與Rabanne聯名系列男裝亮面上衣，3,499元。圖／H&M提供
H&M與Rabanne聯名系列男裝亮面上衣，3,499元。圖／H&M提供

H&M與Rabanne聯名系列男裝馬海毛混紡緹花針織套衫，3,499元。圖／H&M提供
H&M與Rabanne聯名系列男裝馬海毛混紡緹花針織套衫，3,499元。圖／H&M提供

H&M與Rabanne聯名系列女裝圓亮片迷你裙，6,999元。圖／H&M提供
H&M與Rabanne聯名系列女裝圓亮片迷你裙，6,999元。圖／H&M提供

H&M與Rabanne聯名系列男裝綴飾鏈甲上衣，9,999元。圖／H&M提供
H&M與Rabanne聯名系列男裝綴飾鏈甲上衣，9,999元。圖／H&M提供

H&M與Rabanne聯名系列女裝金屬網格洋裝，17,999元。圖／H&M提供
H&M與Rabanne聯名系列女裝金屬網格洋裝，17,999元。圖／H&M提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列女裝圖紋圓領針織衫，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列女裝圖紋圓領針織衫，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列男裝風衣外套，4,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列男裝風衣外套，4,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列HEATTECH襪子，200元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列HEATTECH襪子，200元。圖／UNIQLO提供

品牌 設計師 H&M UNIQLO

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