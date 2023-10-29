年末跑趴穿搭必看！H&M跨界傳奇Rabanne打造最閃服飾 鬼才導演Xavier Dolan操刀形象影片
迎接年末的耶誕聚會、跑趴行程即將到來，不知道你的穿搭造型準備好了嗎？平價時尚品牌H&M將於11月推出與傳奇時裝品牌Rabanne首度聯名系列服飾，忠實還原舞池派對時尚風格以及滿是亮片材質的運用，穿上後絕對是全場焦點。
H&M與法國時裝品牌Rabanne合作聯名系列，引用品牌已故創始人Paco Rabanne的未來主義創作理念，並藉由現任創意總監Julien Dossena自接掌十年以來的現代都市休閒風格重新演繹。這系列強調流暢輪廓，像是女裝部分有著Rabanne代表性的銀色、金色與紫色亮片金屬裙裝；浪漫萊茵石鑲飾雪紡長裙與豹紋針織洋裝同樣引人注目，也是這系列不容錯過焦點。而刺繡軍服夾克則盡顯華麗搖滾態度，另有毛絨大衣形塑巨星丰采。男裝涵蓋銀色西裝、亮片高領上衣、金屬鍊條網格背心、以及豹紋印花襯衫，皆可吸引全場目光。另外值得一提的是品牌還邀請鬼才導演Xavier Dolan操刀視覺形象廣告，透過科幻元素場景及狂歡派對氛圍，為前衛氣息服飾傳遞出激昂熱情與感染力。
另外，UNIQLO and JW ANDERSON 2023秋冬聯名系列也將於11月初上市，此次靈感源自「英國旅行」，把自然風景中常見的動物類型融入設計細節。像是女裝的圖紋圓領針織衫，有著吸睛可愛的針織松鼠圖案，營造復古氛圍。或是採用羊、松鼠、蝸牛等圖樣搭配復古繽紛配色，變化出全新HEATTECH襪子。而系列設計師Jonathan Anderson最愛的男裝風衣外套，則以英式傳統格紋印花搭配寬鬆現代剪裁，一件單品即可展現最經典的英倫風格，同樣值得入手。
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