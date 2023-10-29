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彭千祐質感演繹！日潮Ｎ.Hoolywood加持UNITED ARROW十周年限定服飾

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
男星彭千祐擔綱模特兒詮釋UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA×GOOPiMADE系列服飾。圖／UNITED ARROWS提供
男星彭千祐擔綱模特兒詮釋UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA×GOOPiMADE系列服飾。圖／UNITED ARROWS提供

日本時尚品牌UNITED ARROW來台拓點十周年，於是邀請高端潮牌Ｎ.Hoolywood的設計師尾花大輔與台牌GOOPiMADE合作，打造限定紀念服飾。為此品牌還邀請人氣男星彭千祐來演繹系列產品，藉以展現質感日常著裝的多元可能。

與UNITED ARROW長期合作的Ｎ.Hoolywood設計師尾花大輔，為了品牌來台10周年首度與台牌GOOPiMADE跨界，以追求舒適享受各種季節變化為概念，聯手打造限定系列服飾。並請來人氣直升的男星彭千祐擔綱模特兒詮釋限定款襯衫式夾克與寬褲，尾花大輔採用日本知名織物廠商「小松精練」所製作出輕盈、高彈性的面料為基礎，輔以台牌GOOPiMADE常見的寬鬆輪廓剪裁，營造出日日都可穿搭的質感設計。不僅如此，尾花大輔自創的Ｎ.Hoolywood也為了UNITED ARROW來台10周年，獻上過去曾在東京時裝周被當作工作人員制服的T恤，以及Walrus Burger、Backbiting圖案T恤，吸引潮流迷關注。

五月天「阿信」親自詮釋自己操刀設計的Stayreal PLAN A秋冬系列服飾。圖／Stayreal提供
五月天「阿信」親自詮釋自己操刀設計的Stayreal PLAN A秋冬系列服飾。圖／Stayreal提供

另外，五月天阿信」親自操刀的Stayreal PLAN A秋冬系列服飾，則透過一系列創意文字去呈現全新樣貌。像是滿版A LOGO塗鴉印花的拼接T恤，有著最受粉絲喜愛的阿信側臉剪影圖騰，搭配PLAN A的精神標語；PLAN A首度登場的長版洋裝，選用舒適純棉的厚磅材質，輕鬆展現高質感個性穿搭。而手寫LOGO連帽上衣，運用發泡印花讓文字更有立體感，用輕鬆態度面對生活的不同樣貌。不容錯過的還有純棉材質寬版牛仔外套，後背有著手寫印花圖像，加上兩側大開叉剪裁，各種身型都能輕鬆駕馭。

UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA×GOOPiMADE系列襯衫式夾克，5,780元。圖／UNITED ARROWS提供
UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA×GOOPiMADE系列襯衫式夾克，5,780元。圖／UNITED ARROWS提供

UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA×GOOPiMADE系列寬褲，5,280元。圖／UNITED ARROWS提供
UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA×GOOPiMADE系列寬褲，5,280元。圖／UNITED ARROWS提供

Stayreal PLAN A秋冬系列寬版牛仔外套，3,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A秋冬系列寬版牛仔外套，3,280元。圖／Stayreal提供

N.HOOLYWOOD經典復刻系列T恤，3,190元。圖／UNITED ARROWS提供
N.HOOLYWOOD經典復刻系列T恤，3,190元。圖／UNITED ARROWS提供

Stayreal PLAN A秋冬系列連帽上衣，2,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A秋冬系列連帽上衣，2,280元。圖／Stayreal提供

N.HOOLYWOOD經典復刻系列T恤，3,190元。圖／UNITED ARROWS提供
N.HOOLYWOOD經典復刻系列T恤，3,190元。圖／UNITED ARROWS提供

Stayreal PLAN A秋冬系列圓領衫，2,080元。圖／Stayreal提供
Stayreal PLAN A秋冬系列圓領衫，2,080元。圖／Stayreal提供

N.HOOLYWOOD經典復刻系列T恤，3,190元。圖／UNITED ARROWS提供
N.HOOLYWOOD經典復刻系列T恤，3,190元。圖／UNITED ARROWS提供

設計師 品牌 日本 五月天 阿信

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