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momo購物雙11下單抽百萬名車 這2天超狂加碼下單最優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
momo富邦媒2023年「雙11超狂購物節」霸氣送出「雙大獎」Ford百萬名車及總價破200萬的旅行星級票券。
momo富邦媒2023年「雙11超狂購物節」霸氣送出「雙大獎」Ford百萬名車及總價破200萬的旅行星級票券。

年度電商最大優惠檔期雙11即將到來，今年momo「雙11超狂購物節」更讓超殺優惠比別人「多1天」，主打「雙優惠高峰」，在11月1日與11月11日祭出好康寵粉，更霸氣送出「雙大獎」Ford百萬名車及總價破200萬的旅行星級票券，活動期間不限金額下單並登記就有機會獲得。

為讓消費者心動就能馬上「購」，momo今年特別限時升級「雙優惠高峰」，11月1日活動開跑首日就有豐富的好康豪禮拿不完，11月11日回饋力道也精采絕倫；11月2日至11月8日「品類日」天天輪番登場，超值商品優惠不間斷。

另外，也號召mo粉動員起來，「雙組隊」揪團一起消費，滿額享最高3% mo幣回饋，疊加28銀行最高回饋20%，力拚全站最高23%回饋；同時號召近百萬momo卡友，除筆筆享4%回饋無上限，今年雙11更攜手歷年最多美妝、3C、母嬰、健康品牌夥伴，加碼8%無上限回饋。還有350大品牌神券免費領，最高現折1,111元，先領神券再刷mo卡，momo雙11雙重回饋超有感。

momo雙11除享優惠購物樂趣，美食、保養品、保健食品等好禮更是拿好拿滿，天天成千上萬份滿額禮momo請你吃，凡於指定日期消費滿額就能登記領，雙11當日再享限定11萬份美食，單日累積消費滿1,111元，即享麥當勞蛋捲冰淇淋、全家法式千層蛋糕、迷客夏琥珀烏龍拿鐵、頂呱呱甜甜包、三商餐飲商品兌換券或買a送b券登記領資格。

除購物享優惠，選擇超商取貨免運再享限定好禮，咖啡、抵用券、mo幣，雙11當天全家店取送AKImoto柚子胡椒湯麵，達1,111門檻則送熱狗4隻。i郵箱重度使用者也有福了，11月21日前取貨免運送50元mo幣，11月10日至11月12日限時3天加碼抽最高11,111元mo幣。

momo雙11「超級直播間」還有多重專屬好康等你享，包含不手軟狂撒「百萬紅包雨」、直播間超狂加碼「下單回饋最高15%」、雙11限時加碼「蘋果系列商品回饋最高15%」，以及mo粉最愛「天天簽到賺mo幣」直播間專屬最高35元mo幣。

momo雙11從市場獨家、人氣熱銷出發，精選多項商品祭出雙11限定驚爆價。 (3)
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雙11 momo 直播

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