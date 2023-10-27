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限時3天 甜甜圈買1送1！Krispy Kreme香烤布蕾經典回歸
天氣微涼，Krispy Kreme經典溫暖的「香烤布蕾甜甜圈」，限時回歸！11/1至11/16全台六間門市限定販售，包括新北板橋、美麗華、新光A8、桃園長庚、南港環球、桃園遠百。
「香烤布蕾甜甜圈」採現場炙燒，讓食客品嘗到黃金酥脆的美好，卡士達甜蜜化開，酥脆的外皮及與滑順的內餡兩者交織，幸福感瞬間升起。
慶祝回歸，也有優惠。11/1至11/16購買香烤布蕾甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元。11/1至11/3於門市消費出示LINE@分享券，享購買香烤布蕾甜甜圈，贈一顆原味糖霜甜甜圈，限新北板橋、美麗華、新光A8、桃園長庚、南港環球、桃園遠百門市兌換；10/31發券，於10/30前加入好友者皆可獲得分享券。
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