幣託聯手Circle、全家 力推升級版點數兌換虛擬貨幣

幣託集團（BitoGroup）旗下BitoPro加密貨幣交易所，聯手全球第二大穩定幣發行商Circle以及全家便利商店，宣布「點數兌換虛擬貨幣」服務全新升級，具備「不限面額、幣種多元、2步兌換」3大特色，民眾可於全家App兌點趣「點數交換」專區登入BitoPro會員帳戶，即可以全家Fa點兌換4款熱門虛擬貨幣。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，便利商店點數圍繞人們日常生活，點數兌換虛擬貨幣讓民眾更容易跨入Web3世界，亦是Web3基礎建設的起點。幣託近期推出全新BitoPro交易所App，讓數位資產管理更容易、操作更簡易順暢，未來幣託集團也將持續投入資源在Web3相關服務，例如零知識證明、Web3遊戲等等。

看好台灣獨特的點數經濟市場，全球第二大穩定幣USDC發行商Circle，選擇與台灣會員數市占最高的幣託集團合作，爭取將USDC上架到點數換幣服務，擴大USDC生態系。

Circle亞太區副總裁Raagulan Pathy表示，Circle非常高興與幣託集團、全家便利商店合作，本次升級版「點數兌換虛擬貨幣」服務串接BitoPro交易所並新上架USDC，Circle目標推動台灣社群以無縫順暢方式參與數位經濟，擁抱數位金融科技創新。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，全家持續為會員打造最便利的跨產業生活服務平台，會員點數「Fa點」消費1元即累1點，並以好累積、好兑抵、好轉移3大特性深受喜愛，加上會員數突破1700萬，為市場中高度活躍的點數。全家持續深耕會員經濟，為放大點數價值，持續提供更多元便利的點數運用管道，此次與幣託集團的「點數兌換虛擬貨幣」功能再進化，全家Fa點可兌換的虛擬貨幣更多元，且只要簡單兩步驟就可兌換，盼藉此創造會員積極累點、兌點的正向價值循環。

幣託集團旗下BitoPro加密貨幣交易所攜手全家自2020年首次推出以會員點數「Fa點」兌換比特幣以來，兌換比例日漸提升，不重複使用人次每年增長率約15%。