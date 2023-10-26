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吳姍儒逛上下「時上．當下」藏品展 驚豔傳統工藝家具

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
吳姍儒受邀欣賞SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展。圖／SHANG XIA上下提供
吳姍儒受邀欣賞SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展。圖／SHANG XIA上下提供

致力保存傳統工藝、以及與現代時尚碰撞的SHANG XIA上下，即日起在寶麗廣塲舉辦「時上．當下」限量藏品展，特別邀請為人妻與人母的吳姍儒出席，她非常驚豔於傳統工藝與藝術家的合作限量藏品，現場也分享自已的美學體驗，大呼都值得好好珍藏。

吳姍儒受邀欣賞SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展。圖／SHANG XIA上下提供
吳姍儒受邀欣賞SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展。圖／SHANG XIA上下提供

「時上．當下」限量藏品展中，以以「時間」和「傳承」為主軸，即日起至11月5日展出，展場規畫「穿」、「賞」、「歇」、「藏」、「思」、「遊」等6大展區，展出多款限量典藏珍品，總價超過5億台幣，包括家具、茶具、皮件等，都曾被大英博物館等全球著名博物館永久收藏、佳士得等多家國際拍賣行所青睞。

展場中，除了有與四位藝術家丁乙、朱德群、漆藝家甘而可、漆器家何鑫等合作藏品，也跟當代藝術家李浩、江賢二、龐均、紀嘉華、楊寓寧等合作，共同創造出充滿工藝與風格的展場與作品。

「穿」展區中，以陳宣誠建築師的「懸橋」作品開始，代表嫁接起傳統工藝的溝通橋樑，展品以「攬月」系列編織皮革手提包，將緙絲工藝使用在皮革上，以皮革取代絲質面料，再以通經斷緯的塑型法，讓皮具多了新效果。

吳姍儒受邀欣賞SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展。圖／SHANG XIA上下提供
吳姍儒受邀欣賞SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展。圖／SHANG XIA上下提供

「賞」展區主要呈現傳統工藝，包括竹絲扣瓷工藝打造的「橋」系列茶具套組、純手工修胚燒製的「天籟」系列薄胎瓷碗、採用竹絲鑲嵌工藝的「清影」系列黑檀竹刻六角果盤等，都曾過世界博物館收藏，以及清代流傳至今，呈現出仿若汝窯冰裂紋感的「蛋殼漆」工藝系列、「流彩斑」技法製成的脫胎大漆茶罐，以及胡桃木為主體的「大天地」系家具，特別值得留意欣賞。

「歇」展區中，由碳纖維材料演繹的「大天地」系列家具，從傳統明式風格取經，保留榫卯結構，但呈現出極簡風格，特別邀請台灣剪紙藝術家Wuba Yang，以300多片漂浮的葉片，與碳纖維椅呼應，呈現出輕盈感。

「藏」展區中，可一口氣欣賞多位藝術家限量的聯名藏品，見證經典與潮流的碰撞；「思」展出以多媒材互動觀想區呈現，透過影片發現SHANG XIA上下的品牌歷史，以及多樣化的工藝製作過程，讓人驚豔於每件作品，都得經由工匠巧手呈現。最後的「遊」展區，展示「大天地」系列胡桃木家具，完成呈現出家居生活的多面向，更能為家中佈置找尋靈感。

SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展在寶麗廣塲B1藝術廊舉辦，即日起至10月29日為貴賓藏家專屬場次，10月30日至11月5日開放觀展。

「藏」展區中，可一口氣欣賞多位藝術家限量的聯名藏品。圖／SHANG XIA上下提供
「藏」展區中，可一口氣欣賞多位藝術家限量的聯名藏品。圖／SHANG XIA上下提供
「賞」展區呈現出多樣化的傳統工藝，最值得細細品味。圖／SHANG XIA上下提供
「賞」展區呈現出多樣化的傳統工藝，最值得細細品味。圖／SHANG XIA上下提供
「賞」展區呈現出多樣化的傳統工藝，最值得細細品味。圖／SHANG XIA上下提供
「賞」展區呈現出多樣化的傳統工藝，最值得細細品味。圖／SHANG XIA上下提供
「遊」展區中有「大天地」系列胡桃木家具，完成呈現出家居生活的多面向。圖／SHANG XIA上下提供
「遊」展區中有「大天地」系列胡桃木家具，完成呈現出家居生活的多面向。圖／SHANG XIA上下提供
「穿」展區以當代藝術作品，呈現出傳統工藝與當代潮流間的接續橋樑。圖／SHANG XIA上下提供
「穿」展區以當代藝術作品，呈現出傳統工藝與當代潮流間的接續橋樑。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展，可欣賞到傳統工藝與現代潮流碰撞下之傑作。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下「時上．當下」限量藏品展，可欣賞到傳統工藝與現代潮流碰撞下之傑作。圖／SHANG XIA上下提供

吳姍儒

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