到MIKIMOTO官網買珍珠 還有保養品從內美到外

MIKIMOTO網路商店服務於台灣正式上線！ 有鑒於台灣消費者對於品牌的信心與喜愛，台灣是亞洲區繼日本之後，第一個開放此服務的市場，更是品牌在歡慶130周年之際，隨時時代演進出全新型態的里程碑。歡慶全新網路商店上線，自10月27日起至11月30日止，凡於網路商店購物消費的有效訂單，即贈「Neck-Decollete and Hand Cream頸肩護手霜」試用品（10g）一個；單筆滿一萬元即加贈精美珠寶盒，數量有限、贈完為止。

MIKIMOTO網路商店歡慶網開幕，單筆滿一萬元，即加贈精美珠寶盒，數量有限、贈完為止。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO 網路商店販售品牌多款暢銷經典款，更有不少網路限定銷售的作品，並提供精美的品牌包裹包裝，是送禮的最佳選擇，還提供線上撰寫卡片的服務，為收禮者獻上驚喜。在全新的官方網站上，除了可以直接選購珠寶作品，還能一覽品牌最新的訊息，並針對有興趣的作品進行預約鑑賞，完美串起線上或線下的精緻服務體驗。