京都北海道5大名店都來了 新光三越日本展雙城美味開動

新光三越年度最大規模日本展正在新光三越台北信義新天地A11 6樓展開，今年首度以「北海道」、「京都」推出雙主題展，網羅72家道地名店，包括京都米其林一星「下鴨茶寮」的高湯蛋捲、函館咖哩名店「五島軒」、日本最大連鎖現烤鰻魚飯「近鐵餐飲鰻江戶川」等五大獨家初登場美食，現正值新光三越信義周年慶期間，日本展首七日來客突破7萬人，購物之餘，走到A11就可讓味蕾一秒切換到京都、北海道職人實演美食。

國人赴日旅遊最愛城市分別為北海道、京都，新光三越日本展今年便把這兩地代表美食帶到台灣。有感疫後國人紛紛赴日旅遊，伴手禮不見得有誘因，因此，今年新光三越日本展拉高熟食、日本職人實演比例。

信義新天地五大初登場實演美食包括：連續三年獲得米其林一星推薦的京都「下鴨茶寮」以京料理茶懷石為招牌，這次帶來高湯蛋捲與茶碗蒸，美味程度是這回日本展必吃推薦；在函館有140年歷史、被日本政府指定為有形文化財的「五島軒」帶來「經典豬排咖哩飯」；日本第一連鎖鰻魚飯品牌「近鐵餐飲鰻江戶川」帶來美味鰻魚飯與烤鰻飯糰；來自北海道的「KATSU-TEN」極厚豬排蓋飯；以及京都的牛嶋A5和牛炸肉餅。

每回日本展，不乏日本著名老店，新光三越招商團隊往往要提前一年時間拜訪準備，有的更需要花費數年時間拜訪詢問，才獲對方點頭同意參與。像是去年首度參與日本展的虎屋，本身為歷史悠久日本皇室御用和菓子，新光三越拜訪了4、5年才獲得對方首肯，今年首登場的下鴨茶寮、五島軒，也是新光三越洽詢了3年才登台。

這回除了「下鴨茶寮」帶來美味的高湯蛋捲，「築地TSUTSUI」厚玉子燒也是另一家必吃名單。另外還有來自北海道使用天然鮭魚卵製作的「佐藤水產」初登場，帶來巨大的鮭魚卵飯糰。

到京都嵐山車站必吃的栗子蒙布朗，這回也在日本展登場，細膩的栗子泥淋在香脆的餅乾甜筒，搭配香草冰淇淋，充滿秋季氛圍。三大長崎蛋糕百年名店，也通通在日本展買得到。