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京都北海道5大名店都來了 新光三越日本展雙城美味開動

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越年度最大規模日本展正在新光三越台北信義新天地A11 6樓展開。記者江佩君／攝影
新光三越年度最大規模日本展正在新光三越台北信義新天地A11 6樓展開。記者江佩君／攝影

新光三越年度最大規模日本展正在新光三越台北信義新天地A11 6樓展開，今年首度以「北海道」、「京都」推出雙主題展，網羅72家道地名店，包括京都米其林一星「下鴨茶寮」的高湯蛋捲、函館咖哩名店「五島軒」、日本最大連鎖現烤鰻魚飯「近鐵餐飲鰻江戶川」等五大獨家初登場美食，現正值新光三越信義周年慶期間，日本展首七日來客突破7萬人，購物之餘，走到A11就可讓味蕾一秒切換到京都、北海道職人實演美食。

國人赴日旅遊最愛城市分別為北海道、京都，新光三越日本展今年便把這兩地代表美食帶到台灣。有感疫後國人紛紛赴日旅遊，伴手禮不見得有誘因，因此，今年新光三越日本展拉高熟食、日本職人實演比例。

信義新天地五大初登場實演美食包括：連續三年獲得米其林一星推薦的京都「下鴨茶寮」以京料理茶懷石為招牌，這次帶來高湯蛋捲與茶碗蒸，美味程度是這回日本展必吃推薦；在函館有140年歷史、被日本政府指定為有形文化財的「五島軒」帶來「經典豬排咖哩飯」；日本第一連鎖鰻魚飯品牌「近鐵餐飲鰻江戶川」帶來美味鰻魚飯與烤鰻飯糰；來自北海道的「KATSU-TEN」極厚豬排蓋飯；以及京都的牛嶋A5和牛炸肉餅。

每回日本展，不乏日本著名老店，新光三越招商團隊往往要提前一年時間拜訪準備，有的更需要花費數年時間拜訪詢問，才獲對方點頭同意參與。像是去年首度參與日本展的虎屋，本身為歷史悠久日本皇室御用和菓子，新光三越拜訪了4、5年才獲得對方首肯，今年首登場的下鴨茶寮、五島軒，也是新光三越洽詢了3年才登台。

這回除了「下鴨茶寮」帶來美味的高湯蛋捲，「築地TSUTSUI」厚玉子燒也是另一家必吃名單。另外還有來自北海道使用天然鮭魚卵製作的「佐藤水產」初登場，帶來巨大的鮭魚卵飯糰。

到京都嵐山車站必吃的栗子蒙布朗，這回也在日本展登場，細膩的栗子泥淋在香脆的餅乾甜筒，搭配香草冰淇淋，充滿秋季氛圍。三大長崎蛋糕百年名店，也通通在日本展買得到。

新光三越會員專屬優惠，即日起至11月1日日本展天天指定品項限量買一送一，10月27日（五）有鳴神本舖明太子章魚燒買一送一限量20組；10月28日（六）有新瀉物產鰹魚醬油買一送一限量30份；10月29日（日）有抹茶大福買一送一限量30份。

連續三年獲得米其林一星推薦的京都「下鴨茶寮」獨家初登場。記者江佩君／攝影
連續三年獲得米其林一星推薦的京都「下鴨茶寮」獨家初登場。記者江佩君／攝影
來自京都的牛嶋黑毛和牛專賣。記者江佩君／攝影
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「近鐵餐飲鰻江戶川」鰻魚飯初登場，420元。記者江佩君／攝影
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來自北海道的「KATSU-TEN」獨家初登場。記者江佩君／攝影
來自北海道的「KATSU-TEN」獨家初登場。記者江佩君／攝影
栗子蒙布朗200元，獨家初登場。記者江佩君／攝影
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日本皇室 京都 北海道

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