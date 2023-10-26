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消費集點助永續 全聯、大潤發執行淨海計畫守護海洋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
連署500萬積分成功，全聯、大潤發攜手執行淨海計畫，一同守護海洋。圖／全聯福利中心提供
連署500萬積分成功，全聯、大潤發攜手執行淨海計畫，一同守護海洋。圖／全聯福利中心提供

根據調查，海洋廢棄物有超過8成來自於人類所使用的塑膠製品因不當處置所引起的，包括廢棄漁網、漁具等，全聯大潤發從企業做起，首度以循環永續為活動主軸，賦予印花換購活動新的意義，以「新玩法」、「新意義」、「新高度」讓消費者耳目一新！6月起跑推出的印花活動，與義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」合作，推出10款全部以海廢料回收材質製作的獨家包款與行李箱，以「循環再造，永續時尚」的概念，讓消費者輕鬆就能換到精品級包款，至今總換購數量已超過14萬件，活動好評不斷，現在更延長換購至11月16日。

而全聯、大潤發不僅在商品選擇上關注海廢議題，亦於活動中支持聯合國淨海計畫，消費者掃描印花背後的QR Code序號即能獲得1積分，等於1次抽獎機會，有機會抽中市價42,800元的捷安特親子電動腳踏車之外，還能支持淨海計畫的積分累積，在所有會員5個月的努力下，提前在10月13日連署達到500萬分的積分數，全聯與大潤發更即刻於10月26日與專業團隊攜手啟動淨海計畫。

活動當天由10位專業潛水員，帶領可愛的福利熊、發仔至屏東小琉球進行淨海活動，一同為地球環保盡份心力，在此次淨海活動中，潛水員從海洋中帶回了多袋廢棄物品，總量高達50公斤，其中包含不少常見的塑膠瓶、漁網等無法被分解的品項，由此可知海廢物的對海洋生態造成的嚴重影響。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，環境保育人人有責，全聯、大潤發也發揮出企業精神，此次所推出的印花換購活動，不僅在商品上響應環保，能夠聯署成功執行此次淨海計畫，對於全聯來說更是別具意義，從教練們帶回的數量以及海下所拍攝的情況，不難發現海洋廢棄物的數量多到你我無法想像，永續發展真的是刻不容緩。

全聯對於永續發展計畫非常的重視，如持續推動裸賣蔬果，全聯蔬果裸賣比例已達47%，生鮮蔬果以蘿蔔、絲瓜、馬鈴薯、洋蔥為主，水果則有蘋果、奇異果、柑橘等，挑選出較不易損耗的品項，不僅減少包材使用，更同時節省工時，也能回饋反應在消費者的價格，業績更是成長1倍。而在自帶杯優惠上相較於去年，換購數量更是達到5成，消費者自備購物袋更是有高達9成的好成績。除此之外，也不斷推動友善土地、產地溯源等商品計畫，日後也會持續落實企業社會責任。

大潤發行銷總監鞠嘉君則表示，海洋守護刻不容緩，大潤發一直以來對於公益、環保等議題也常關心與重視，此次能夠一同完成守護海洋活動，大潤發非常地與有榮焉，未來也會持續推動相關議題，邀請民眾一同環保愛地球，一起守護海洋。

在此次淨海活動中，潛水員從海洋中帶回了50公斤的海洋廢棄物，其中包含塑膠瓶、漁網等無法被分解的品項。圖／全聯福利中心提供
在此次淨海活動中，潛水員從海洋中帶回了50公斤的海洋廢棄物，其中包含塑膠瓶、漁網等無法被分解的品項。圖／全聯福利中心提供
海洋廢棄物超過8成來自人類使用的塑膠製品不當處置所引起。圖／全聯福利中心提供
海洋廢棄物超過8成來自人類使用的塑膠製品不當處置所引起。圖／全聯福利中心提供
可愛福利熊與發仔與潛水員一同出發，為團隊強力應援。圖／全聯福利中心提供
可愛福利熊與發仔與潛水員一同出發，為團隊強力應援。圖／全聯福利中心提供

全聯 大潤發

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