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2個小包裝「蘋」安御守帶著走！ 微熱山丘推保庇新法寶
時序入秋，青森蘋果正一顆顆逐漸轉紅，迎接豐收的10月，微熱山丘的蘋果酥也換上全新平安御守小包裝，將盒裝設計結合御守造型，於歲末化身保庇法寶。小包裝有2、6、10個裝，小巧精緻，傳遞「蘋」安心意。
微熱山丘將蘋果象徵平安的寓意，以繽紛插畫融入祈求交通、旅遊平安等元素，推出全新小包裝設計，更巧妙結合御守造型，讓大家在品嘗蘋果酥的酸甜滋味之餘，也可以沿著裁線剪出御守，寫下祝福，並將祈願傳遞出去。
此外，平安御守也可以當作書籤或盆栽掛飾，為日常加持，也能在旅行時蓋上戳章、化作旅遊足跡的明信片。
青森縣是日本蘋果的主要產區之一，每顆紅玉蘋果都確保均勻受光，讓果實呈現鮮紅色澤。微熱山丘嚴選青森紅玉蘋果製作蘋果酥，美味秘訣在於，紅玉蘋果經由糖漬慢煮之後，果實的自然酸甜和果丁的清脆口感，將完美封存於深紅色的蘋果醬中，每一口都能嘗到甜中帶酸的多層次風味。
微熱山丘即日起體驗門市奉茶，也將以蘋果酥搭配紅玉紅茶，凡於門市購買蘋果酥6個裝或10個裝，即贈送青森紅玉蘋果一顆；於官網消費金額達1,314元，即贈送平安御守小包裝（蘋果酥2個裝）。
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