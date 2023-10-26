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范少勳、邱偲琹挺Brooks Brothers快閃店 手作紀念小羊編號藏深意 果然是女兒傻瓜！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
范少勳（左）與邱偲琹出席Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊快閃店活動。圖／Brooks Brothers提供
范少勳（左）與邱偲琹出席Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊快閃店活動。圖／Brooks Brothers提供

迎來品牌創立205周年，美國經典時尚品牌Brooks Brothers選擇台灣打造亞太區第一個主題快閃店，從10月27日展到11月1日為止，限量銷售紀念小羊。男星范少勳與新人演員邱偲琹特地現身站台，兩人還化作設計師親自打造專屬小羊玩偶，其中范少勳於訪談中總是三句不離小孩，果真女兒傻瓜無誤！

擔任活動嘉賓的范少勳和邱偲琹，皆以Brooks Brothers秋冬新裝造型現身。范少勳穿上品牌的深褐色蓆紋呢西裝外套與同色系西裝長褲，內搭經典扣領牛津襯衫與格紋西裝背心，他表示「一整天都穿這造型都沒問題，休閒又不失正裝特色」；邱偲琹則覺得活動的造型「連衣褲裝精緻優雅，重要場合可以穿」也是她私下會搭配的Look。而既然是出席205周年紀念小羊快閃店，兩人也不免俗的設計自己的專屬玩偶，范少勳提到小羊的造型，就是他平常會穿的樣子，讓女兒也會感到很熟悉，而且玩偶手上的皮標數字「0423」既是結婚紀念日，也是女兒的生日，使他格外覺得有意義。身為貓奴的邱偲琹發現在家休閒穿搭時，愛貓比較容易親近，於是就把小羊裝扮成她在家的樣子。

范少勳（左）與邱偲琹出席Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊快閃店活動。圖／Brooks Brothers提供
范少勳（左）與邱偲琹出席Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊快閃店活動。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers限量紀念小羊快閃店最引人注目的亮點，就是巨大的小羊禮盒裝置，它以205周年紀念小羊禮盒為靈感，打造出滿滿身穿不同經典造型小羊圍繞的超吸睛拍照裝置，讓造訪的消費者們一同與小羊們合照留下美好回憶，並與這個特別的時刻一同紀念。更令人驚喜的是，只要購買限量紀念小羊的顧客，還可以來到快閃店現場製作客製皮標，壓印自選的英文字母或數字，打造出獨一無二的個性化專屬小羊。另外，造訪快閃店掃QR code進入限定活動頁面參與抽獎活動，即可免費獲得參加好禮，以及還有機會抽中三萬元商品禮券及限量紀念小羊等多項好禮。

Brooks Brothers限量紀念小羊快閃店最引人注目的亮點，就是巨大的小羊禮盒裝置。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers限量紀念小羊快閃店最引人注目的亮點，就是巨大的小羊禮盒裝置。圖／Brooks Brothers提供

>Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊快閃店

時間：2023年10月27日(五)-11月01日(三)

地點：台北101購物中心1樓 松智長廊（台北市信義區市府路45號1樓）

范少勳(左)、品牌大中華區董事總經理Lawrence Lam（中）、邱偲琹出席Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊快閃店活動。圖／Brooks Brothers提供
范少勳(左)、品牌大中華區董事總經理Lawrence Lam（中）、邱偲琹出席Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊快閃店活動。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers打造出滿滿身穿不同經典造型小羊圍繞的超吸睛拍照裝置，讓造訪的消費者們與小羊們合照留下美好回憶。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers打造出滿滿身穿不同經典造型小羊圍繞的超吸睛拍照裝置，讓造訪的消費者們與小羊們合照留下美好回憶。圖／Brooks Brothers提供

范少勳穿上Brooks Brothers 的深褐色蓆紋呢西裝外套與同色系西裝長褲，內搭經典扣領牛津襯衫與格紋西裝背心。圖／Brooks Brothers提供
范少勳穿上Brooks Brothers 的深褐色蓆紋呢西裝外套與同色系西裝長褲，內搭經典扣領牛津襯衫與格紋西裝背心。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers x EASTLOGUE系列深藍色燈芯絨棒球帽，3,190元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers x EASTLOGUE系列深藍色燈芯絨棒球帽，3,190元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers格紋拼接Fun shirt襯衫，4,990元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers格紋拼接Fun shirt襯衫，4,990元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers駝色麂皮哈靈頓夾克，32,900元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers駝色麂皮哈靈頓夾克，32,900元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers米色滾邊辮紋針織衫，17,900元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers米色滾邊辮紋針織衫，17,900元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brother x EASTLOGUE系列徽章貼飾帆布托特包，7,190元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brother x EASTLOGUE系列徽章貼飾帆布托特包，7,190元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers絲質手繪格紋印花摺裙，10,900元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers絲質手繪格紋印花摺裙，10,900元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers x EASTLOGUE系列苔蘚綠麻花織紋開襟毛衣，13,900元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers x EASTLOGUE系列苔蘚綠麻花織紋開襟毛衣，13,900元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brothers土耳其綠花卉雪紡洋裝，12,900元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers土耳其綠花卉雪紡洋裝，12,900元。圖／Brooks Brothers提供

Brooks Brother經典深藍色金扣西裝外套，21,900元。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brother經典深藍色金扣西裝外套，21,900元。圖／Brooks Brothers提供

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