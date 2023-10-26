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勞力士贊助維也納愛樂 亞洲巡迴下周首現台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
維也納愛樂樂團在全世界享譽盛名，本次的台日韓亞洲巡迴之旅，將以台灣為表演巡迴首站。圖／勞力士提供
維也納愛樂樂團在全世界享譽盛名，本次的台日韓亞洲巡迴之旅，將以台灣為表演巡迴首站。圖／勞力士提供

所有的藝術其實都與時間息息相關，需要時間反芻、消化、學習、精進，淬煉成人類文明的深邃新頁。勞力士長年贊助維也納愛樂樂團，並將於下周晚間假台北國家音樂廳，由維也納愛樂樂團帶來「維也納愛樂2023年度首演之夜」，除展現勞力士長年弘揚古典樂的心之所向，也將為亞洲的星空留下令人動容、回味再三的美好夜晚。

維也納愛樂樂團是由指揮大師圖岡‧索契夫（Tugan Sokhiev）領軍，下周表演曲目預計將包含莫札特的歌劇序曲、貝多芬，以及普羅高菲夫（Sergei Prokofiev）的交響曲，精彩可期，除了勞力士是活動襄贊，台灣則由MNA牛耳藝術主辦。

事實上，勞力士早從1976年便開始贊助卡娜娃女爵士（Dame Kiri Te Kanawa）等不同領域的國際藝術家。時至今日，包含猶太裔法國鋼琴家Helene Grimaud、中國鋼琴家王羽佳、保加利亞歌劇女高音Sonya Yoncheva、加拿大流行爵士樂歌手Michael Buble，都是勞力士品牌代言人，同時也能在這些藝術名人的手腕上，欣賞到勞力士腕表或瀟灑、或自信的時計表情。

例如王羽佳手上配戴了31毫米的Oyster Perpetual Datejust腕表，而Michael Buble手上的則是一只新款的「空中霸王」Air King款式，兩者都具備通過頂級天文台認證的勞力士恆動機芯、擁有共同的風格核心。而手表與音樂一者具象、一者只能以聽覺領受，但無論是聲樂家、鋼琴家都需要維持高度的專注力以掌握呼吸吐納或演奏樂器的精準節奏，也像勞力士常保對精確與高品質的熱情與企求，並向可能不存在的完美、恆常前進。

王羽佳手上配戴的Oyster Perpetual Datejust 31腕表相似款，31毫米的小尺寸，卻孕育著精準、複雜的時間節奏，23萬3,500元。
王羽佳手上配戴的Oyster Perpetual Datejust 31腕表相似款，31毫米的小尺寸，卻孕育著精準、複雜的時間節奏，23萬3,500元。

加拿大流行爵士樂歌手Michael Buble。圖／勞力士提供
加拿大流行爵士樂歌手Michael Buble。圖／勞力士提供
維也納愛樂樂團每年的「新年音樂會」，是古典樂界的開年盛事。圖／勞力士提供
維也納愛樂樂團每年的「新年音樂會」，是古典樂界的開年盛事。圖／勞力士提供
保加利亞歌劇女高音Sonya Yoncheva。圖／勞力士提供
保加利亞歌劇女高音Sonya Yoncheva。圖／勞力士提供
中國女鋼琴家王羽佳。圖／勞力士提供
中國女鋼琴家王羽佳。圖／勞力士提供
Michael Buble手上配戴的Air-King空中霸王表款，擁有綠色的「棒棒糖」大秒針，以及經頂級天文認證的勞力士恆動機芯，24萬7,000元。圖／勞力士提供
Michael Buble手上配戴的Air-King空中霸王表款，擁有綠色的「棒棒糖」大秒針，以及經頂級天文認證的勞力士恆動機芯，24萬7,000元。圖／勞力士提供

勞力士 維也納 樂團 腕表

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