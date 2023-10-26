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台灣虎航2024年桌曆 6樂天女孩站台陪你過新年

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣虎航今發表2024年桌曆形式，不同往年以網紅虎將為主角，明年由由6位樂天女孩擔任每月旅遊宣傳大使。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今發表2024年桌曆形式，不同往年以網紅虎將為主角，明年由由6位樂天女孩擔任每月旅遊宣傳大使。圖／台灣虎航提供

2024年迎接倒數，台灣虎航今發表2024年桌曆形式，不同往年以網紅虎將為主角，明年由6名樂天女孩擔任每月旅遊宣傳大使。另外，今天也釋出全新宣傳影片，由琳妲、十元、若潼、李多慧、曲羿、林襄、菲菲、李昀等樂天女孩與虎將共同拍攝。

台灣虎航表示，2024年台灣虎航桌曆，6名俏皮活潑樂天女孩圍繞著2024數字，分別為籃籃、菲菲、嘎琳、岱縈、若潼以及新人海選冠軍禹菡，和虎迷共迎2024年到來。1月，先由嘎琳帶虎迷從台北出發，以台北101的跨年煙火宣示邁入2024年；2月，由岱縈展現出日本沖繩的碧海藍天；3月，由籃籃在櫻花粉飛下推薦日本名古屋必吃的手羽先和鰻魚飯。

4月，由菲菲和韓國濟州島石頭爺爺一起欣賞滿滿的油菜花田；5月，是若潼沉浸在日本茨城無比浪漫的粉蝶花海中；6月，由禹菡感受兼具越南傳統與歐洲風情的峴港風光等；其他更多月份的精彩旅程，就等虎迷親自去翻閱發現。

另外，9月由琳妲、十元、若潼、李多慧、曲羿、林襄、菲菲、李昀等樂天女孩，與虎將拍攝台灣虎航生日祝福應援影片，吸引虎迷、樂天球迷點閱觀看後，台灣虎航也趁勢再公開新影片，由原班人馬演繹搭乘。相關影片連結請至https://youtu.be/a2QStj1J30M

台灣虎航 影片 日本

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