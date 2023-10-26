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DON DON DONKI插旗台中 首家「若櫻壽司」11月9日開幕

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「若櫻壽司」提供120席座位， 整體打造日系素雅質樸的和風氛圍。圖／DON DON DONKI提供
「若櫻壽司」提供120席座位， 整體打造日系素雅質樸的和風氛圍。圖／DON DON DONKI提供

「DON DON DONKI」前進台中！宣布將於11月9日盛大開幕台中第一間店鋪「DON DON DONKI台中TIGER CITY店」，同時帶來全新品牌「若櫻壽司」正式插旗台中TIGER CITY購物中心。

台灣中部第一間「DON DON DONKI台中TIGER CITY店」位於賣場B1，總面積550坪，除了將台北最受消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI一同引進台中，更獨家帶來全新品牌全球首店「若櫻壽司」，讓中部民眾也能以物超所值的價格，享用道地的日本壽司。

「若櫻壽司」提供120席座位， 整體打造日系素雅質樸的和風氛圍，運用大面積木紋延伸用餐環境，透過簡約、俐落的線條結合富有禪意的日式座位區；用餐環境互動性高，製作過程透明化，全店由店員引導就座以人工點餐，提供日式壽司、炸物等多種道地菜單，讓消費者享受最暖心的日式款待。

另外還會開設受到許多老饕歡迎的「和牛串」，提供北海道及鹿兒島產和牛，可選擇鹽味、胡椒、芥末調味，深受台灣人喜愛，於新加坡、馬來西亞等各地也大受歡迎。

這次DON DON DONKI也將任選泡麵由專人烹飪料理之服務帶來台中，ヲた飯堂（現煮食堂）讓你隨時來碗煮得恰到好處的熱騰騰泡麵，其中「創意一品-鹽味」、「創意一品-豚骨風味」、「日清拉王-擔擔風味」最受南港店消費者歡迎。

台中TIGER CITY店也有深受小資女喜愛的COSME DONKI美妝專區，不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品的特色和使用方法。台中民眾準備逛起來！

台中TIGER CITY店也有深受小資女喜愛的COSME DONKI美妝專區，日本美妝零時差。圖／DON DON DONKI提供
台中TIGER CITY店也有深受小資女喜愛的COSME DONKI美妝專區，日本美妝零時差。圖／DON DON DONKI提供
「若櫻壽司」用餐環境互動性高，製作過程透明化。圖／DON DON DONKI提供
「若櫻壽司」用餐環境互動性高，製作過程透明化。圖／DON DON DONKI提供

壽司 美妝 消費者

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