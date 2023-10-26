讓每位女生變公主！雅詩蘭黛雙11與迪士尼聯名超優惠
每位女生心裡都有公主夢，終於可以成真了！雅詩蘭黛在雙11檔期，宣布與迪士尼合作，推出限量迪士尼系列的5大夢幻贈禮，同步推出眾多優惠，當紅小棕瓶下殺47折，一年就得要買這一次。
雙11檔期已經成為美妝保養品牌，必搶的商機之一，雅詩蘭黛特別推出「迪士尼系列」周邊贈禮，11月1～11日，在全台百貨櫃點、官網旗艦店，消費達指定條件，就有周邊贈禮。最低消費3,111元，送貝兒公主系列手拿鏡，消費滿5,111元送公主系列旅行包，官網再加碼超值明星保養美妝驚喜包，其他周邊運用多個公主元素，如貝兒公主、仙度瑞拉、睡美人奧蘿拉、小美人魚愛麗兒，馬上就能變身公主了。
而即日起至10月31日，在官網旗艦店購買任一保養盛宴入場組、彩妝盛宴入場組或白金盛宴入場組，特價1,111元，再送1,111元購物金，11月1～8日回官網消費滿4,000元，現折1,111元。11月1～11日在官網與百貨專櫃，推出下殺49折的小棕瓶特惠組，買50ml送52ml，特價,4350元。
最聰明消費者則要鎖定11月9日展開的SOGO忠孝館周年慶，最強優惠為「SOGO忠孝獨家小棕排隊組」，買小棕瓶50ml送45ml，再送年輕無敵膠原霜15ml，下殺47折特價4,350元，前50名購買送仙度瑞拉系列飾品盒。另外也有小棕眼x無敵霜排隊組，下殺5折特價7,630元。
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