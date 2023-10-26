號召萌鬼上街 百貨商場響應萬聖節與民同歡

「Trick or treat不給糖就搗蛋！」萬聖節將至，對天母商圈來說，這是個天母人全員出動，甚至吸引外地人特別前來參與的年度盛事之一，當地百貨也響應邁入第15年的「天母搞甚麼鬼」、親子熱衷的萬聖節遊行，與民眾同歡。

今起展開周年慶的新光三越天母店，本周五10月27日晚間展開「百鬼夜行」，晚間18:30集合、19:00出發；隔天周六10月28日下午13:00起號召小朋友們穿上最有話題的服裝前來，參加者可獲得獨家限量南瓜桶萬聖節零食大禮包。周年慶期間天母店門口推出冰雪主題遊樂園，五大遊樂設施讓天母住戶一票暢遊。11月3日起至11月15日還有6公尺高皮卡丘降臨天母店，打造天母周年慶最萌打卡點。不只天母，新光三越全台15家分店將有超過100場遊行、闖關、市集等搞怪活動大串連，像是台北信義新天地打造信義區最盛大的搞鬼派對，經典厲鬼齊聚遊行，打造萬聖不夜城。

大葉高島屋聯合館內專櫃推出應景美食、造型商品，為了讓家長方便為孩子安排萬聖節服裝，DAISO大創、玩具反斗城，以及101玩具王國與TiDi左岸點點舉行童玩特賣會，推出主題造型服飾配件，祭出最低4.9折起或49元起優惠吸客。10月28日下午13:00起，於戶外廣場發放免費大葉高島屋南瓜桶與魔幻藏寶圖，於當天指定時間內集滿地圖上29處專櫃印章，即可兌換限量萬聖節頭飾。

此外，大葉高島屋也針對參加10月27日晚間討糖遊行的民眾，行經配合商家索取貼紙，於當晚21點半前繳交至大葉高島屋3樓小朋友俱樂部，有機會獲得千元禮券。另外，10月31日前只要穿著萬聖節元素服裝，還可到B1樓bb.q CHICKEN內用滿1500元，即送價值369元的去骨炸雞。

台北101同樣今日起至11月19日展開萬聖節系列活動，包括最受歡迎的明星IP化身搗蛋明星大遊行，觀景台也迎來化石先生首個快閃主題特展「萬聖節奇幻生物派對」，台北101觀景台全場域也已妝點上萬聖節裝置，讓節慶期間前來的親子客，感受歡樂的節慶氛圍。

SKM Park Outlets高雄草衙呼應萬聖節主題打造「萬聖南瓜鎮」吸引民眾拍照打卡，本周六10月28日下午3:30舉行南瓜靈異巡奇裝扮遊行，帶領大小鬼們大肆地搗蛋討糖，邀請大家當天扮鬼搞怪加入遊行。另外，桃園華泰名品城一、三期萬聖節限定場只到10月31日，共有九處「骷髏人」等待民眾來搜集。