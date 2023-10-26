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號召萌鬼上街 百貨商場響應萬聖節與民同歡

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越嘉義垂楊店萬聖節遊行，超萌小小殭屍上街。圖/新光三越提供
新光三越嘉義垂楊店萬聖節遊行，超萌小小殭屍上街。圖/新光三越提供

「Trick or treat不給糖就搗蛋！」萬聖節將至，對天母商圈來說，這是個天母人全員出動，甚至吸引外地人特別前來參與的年度盛事之一，當地百貨也響應邁入第15年的「天母搞甚麼鬼」、親子熱衷的萬聖節遊行，與民眾同歡。

今起展開周年慶的新光三越天母店，本周五10月27日晚間展開「百鬼夜行」，晚間18:30集合、19:00出發；隔天周六10月28日下午13:00起號召小朋友們穿上最有話題的服裝前來，參加者可獲得獨家限量南瓜桶萬聖節零食大禮包。周年慶期間天母店門口推出冰雪主題遊樂園，五大遊樂設施讓天母住戶一票暢遊。11月3日起至11月15日還有6公尺高皮卡丘降臨天母店，打造天母周年慶最萌打卡點。不只天母，新光三越全台15家分店將有超過100場遊行、闖關、市集等搞怪活動大串連，像是台北信義新天地打造信義區最盛大的搞鬼派對，經典厲鬼齊聚遊行，打造萬聖不夜城。

大葉高島屋聯合館內專櫃推出應景美食、造型商品，為了讓家長方便為孩子安排萬聖節服裝，DAISO大創、玩具反斗城，以及101玩具王國與TiDi左岸點點舉行童玩特賣會，推出主題造型服飾配件，祭出最低4.9折起或49元起優惠吸客。10月28日下午13:00起，於戶外廣場發放免費大葉高島屋南瓜桶與魔幻藏寶圖，於當天指定時間內集滿地圖上29處專櫃印章，即可兌換限量萬聖節頭飾。

此外，大葉高島屋也針對參加10月27日晚間討糖遊行的民眾，行經配合商家索取貼紙，於當晚21點半前繳交至大葉高島屋3樓小朋友俱樂部，有機會獲得千元禮券。另外，10月31日前只要穿著萬聖節元素服裝，還可到B1樓bb.q CHICKEN內用滿1500元，即送價值369元的去骨炸雞。

台北101同樣今日起至11月19日展開萬聖節系列活動，包括最受歡迎的明星IP化身搗蛋明星大遊行，觀景台也迎來化石先生首個快閃主題特展「萬聖節奇幻生物派對」，台北101觀景台全場域也已妝點上萬聖節裝置，讓節慶期間前來的親子客，感受歡樂的節慶氛圍。

SKM Park Outlets高雄草衙呼應萬聖節主題打造「萬聖南瓜鎮」吸引民眾拍照打卡，本周六10月28日下午3:30舉行南瓜靈異巡奇裝扮遊行，帶領大小鬼們大肆地搗蛋討糖，邀請大家當天扮鬼搞怪加入遊行。另外，桃園華泰名品城一、三期萬聖節限定場只到10月31日，共有九處「骷髏人」等待民眾來搜集。

大葉高島屋10月28日下午13點開始發放大葉高島屋南瓜桶與藏寶圖。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋10月28日下午13點開始發放大葉高島屋南瓜桶與藏寶圖。圖／大葉高島屋提供
新光三越台北天母店10月28日下午13:00起迎接萬聖節遊行，參加者可獲得獨家限量南瓜桶萬聖節零食大禮包。圖／新光三越提供
新光三越台北天母店10月28日下午13:00起迎接萬聖節遊行，參加者可獲得獨家限量南瓜桶萬聖節零食大禮包。圖／新光三越提供
大葉高島屋即日起至10月31日期間推出萬聖節美食與服飾。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋即日起至10月31日期間推出萬聖節美食與服飾。圖／大葉高島屋提供
台北101觀景台推出化石先生快閃店。圖／台北101提供
台北101觀景台推出化石先生快閃店。圖／台北101提供
華泰名品城一期萬聖裝置。圖／華泰名品城提供
華泰名品城一期萬聖裝置。圖／華泰名品城提供
華泰名品城三期萬聖裝置。圖／華泰名品城提供
華泰名品城三期萬聖裝置。圖／華泰名品城提供
SKM Park Outlets高雄草衙萬聖節拍照打卡點。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙萬聖節拍照打卡點。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙萬聖節拍照打卡點。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙萬聖節拍照打卡點。圖／SKM Park Outlets提供

萬聖節 天母 大葉高島屋

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