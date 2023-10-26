快更新！Apple Watch「雙指互點兩下手勢」今正式推出

喜歡嚐鮮的新款Apple Watch用戶趕快更新囉！適用於Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2的全新雙指互點兩下手勢，已於今日隨watchOS 10.1推出，讓使用者無須觸碰顯示器便能輕鬆用單手操控，用戴著手錶的那隻手的食指與拇指互點兩下，就能快速操作許多最常使用的動作。在點擊、滑動、舉手喚醒和覆蓋靜音等既有手勢之外，這項新功能的加入讓Apple Watch用起來簡單又直覺。

神經引擎使用新的機器學習演算法，處理來自加速儀、陀螺儀和光學心率感測器的資料。並透過全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，獨特的細微手腕動作和血液流動變化。雙指互點兩下手勢可在顯示器喚醒時隨時使用，該功能全天可用，且對原本續航力的影響極小。

更新到watchOS 10.1後無須額外設定，雙指互點兩下的設計是會自動選擇App和通知裡最常使用的動作。但在兩種狀況下，使用者可以選擇不同的功能：在「智慧型堆疊」中使用第一個可用的小工具，或者挑選其他小工具；以及在媒體播放期間選擇繼續播放和暫停，或者跳過當前內容，此功能亦可在設定中停用。

當你正在遛狗、單手拿著咖啡，或是雙手正在料理食物、戴著工作手套等不方便觸控操作的情境下，雙指互點兩下就能在任何錶面上開啟「智慧型堆疊」，並滾動堆疊裡的小工具；接聽/掛斷電話；在通知中瀏覽訊息，並可用雙指再互點兩下來滾動較長的通知，以及口述回覆和傳送訊息；操作計時器/碼錶/鬧鐘，播放音樂/Podcast內容、遙控iPhone進行拍攝；開始或停止自動「體能訓練」提醒等，輕鬆在另一隻手忙著做其他事情時，快速瀏覽或操控手錶上的內容，甚至你只是懶得舉起另一隻手來回應也可以發揮作用，實際可應用的場景比想像中還多且實用，且支援第三方App。