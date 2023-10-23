百貨周年慶瘋買什麼？ 今年不只「看天吃飯」更靠臉

信義商圈正值百貨周年慶，周末期間相當熱鬧。記者江佩君／攝影

信義商圈正值周年慶開跑正是最熱鬧的季節，新光三越台北信義新天周年慶首周周末剛結束，首四日可謂周年慶「超級周末」，新光三越信義四店統計首四日人氣王，也呼應拿下口罩後，「顏值」正是被高度要求的關鍵重點。

想買彩妝更需要現場試色、避免網購踩雷。秋冬季節，本來就是各大品牌粉底換季新品以及唇膏秋冬新色角力廝殺的季節。新光三越台北信義新天地指出，CHANEL、Valentino Beauty、Bobbi Brown等唇膏熱賣，四天賣出超過5000條；還有因彩妝帶動卸妝商品熱銷，SHU UEMURA招牌的卸妝油四天賣出1000罐。

獨家品牌更是獨攬客群，新光三越A11純淨保養新櫃TAKAMI小藍瓶，以養護角質的保養新概念帶動新客到店，四天賣出1000瓶的成績，在日本已有固定擁護者的SHIRO，今年獨家落地A11，周末兩天也呈現人氣爆櫃的狀態，最受歡迎的品項為白茶與皂香香水明星商品。

除了彩妝熱賣，今年美妝聯名商品也能吸客，SK-II x MAISON KITSUNÉ聯名包裝、蘭蔻與羅浮宮聯名系列還有肌膚之鑰的璀璨繆思限量系列、植村秀與動漫JOJO的奇妙冒險聯名彩妝，都是周年慶櫃上熱門款。

除了顏值顧好，穿搭也是一大重點。隨著天氣明顯有涼意，今年服飾貨量穩定加上新品上架，民眾為冬季穿搭做準備，整體服飾有雙位數以上成長，厚風衣外套、羽絨背心，搭上近幾年戶外風潮，首四日翻倍成長，外套熱賣至少2000件以上，GORE-TEX防水鞋也是今年熱銷款，四天賣出450雙。

A9獨家新開幕瑞典設計師品牌Acne Studios，明星商品圍巾單價約6千至1萬之間，四天售出百條。A11也有COMME des GARÇONS的人氣支線CDG和The North Face聯名系列，全台只在新光三越台北信義新天地販售，開賣首日熱門款式於10分鐘完售。

被胎也在周年慶四天賣超過1000條冬被，周年慶期間，不少冬被推出3.5折至5折優惠，冬天想蓋上舒服的新被，趁這時選購入手最划算。