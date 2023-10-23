有夠地道！Longchamp打造珍珠奶茶限定包 居然還是黑糖波霸口味

法國時尚品牌Longchamp近年陸續翻修世界各地門店，同時推出城市限定包款。像是為了全新開幕的台北新光三越A8店，品牌就以台灣人的國民飲料「珍珠奶茶」為靈感，獨家販售Le Pliage® Taipei台北城市包，從圖案來看居然還是黑糖波霸口味，真的很地道！

全新的台北新光三越A8據點為Longchamp最新概念店，穿越入口兩側的透明櫥窗，迎面而來的是以木質地板與不同色調的翠綠裝飾，營造出自然、放鬆生活感。而且除了各式袋包之外，還能看到巴黎陶瓷藝術家Pia Chevalier為Longchamp打造的釉面陶瓷擺飾、藤製藝術家Philippe Model與Longchamp創意總監Sophie Delafontaine合作設計的皮革展示盤等。同時店中最顯眼部分，就是設計大師Pierre Paulin設計的Pumpkin沙發，讓消費者可以在優雅佈置中穿梭休憩。而且繼威尼斯、里斯本、羅馬、紐約等城市之外，Longchamp也為這家新概念店的成立，推出台北限定包款，利用Le Pliage®系列折疊包為基礎，裝飾呼應台灣的活力和人情味的珍珠奶茶圖案，幽默且玩味十足，並限定獨家開賣。

美國時尚品牌Michael Kors在這季推出全新Empire Signature Logo印花，並被大量運用在各式配件。圖／Michael Kors提供

除了Longchamp的城市限定包款之外，美國時尚品牌Michael Kors在這季推出全新Empire Signature Logo印花，被大量運用於肩背包、托特包、相機包、斜背包及鞋履等各式品項中。無論是以全身的Empire Signature Logo圖紋印花造型穿戴，亦或是做為托特包或斜背包上的點綴，這款極具識別度的圖騰，都能為任何造型賦予畫龍點睛的時髦感。

全新台北新光三越A8據點為Longchamp最新概念店，穿越入口兩側的透明櫥窗，迎面而來的是以木質地板與不同色調的翠綠裝飾，營造出自然、放鬆生活感。圖／Longcahmp提供

Longchamp Le Pliage® Taipei台北城市包，11,500元。圖／Longchamp提供

MICHAEL Michael Kors Parker棕色Empire Signature金屬飾中型帝國斜背包，18,000元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Mila米色Empire Signature鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Gigi棕色Empire Signature大型托特包，18,700元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Gigi米色Empire Signature迷你斜背托特包，13,300元。圖／Michael Kors提供