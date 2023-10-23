快訊

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

章子怡、汪峰離婚傳「男方出軌嫩模」 陸網更吃驚：兩人啥時有兒子了？

快買！高CP值590元Type-C版EarPods蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有夠地道！Longchamp打造珍珠奶茶限定包 居然還是黑糖波霸口味

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Longchamp為了全新開幕的台北新光三越A8店，以台灣人的國民飲料「珍珠奶茶」為靈感，獨家販售Le Pliage® Taipei台北城市包。圖／Longchamp提供
Longchamp為了全新開幕的台北新光三越A8店，以台灣人的國民飲料「珍珠奶茶」為靈感，獨家販售Le Pliage® Taipei台北城市包。圖／Longchamp提供

法國時尚品牌Longchamp近年陸續翻修世界各地門店，同時推出城市限定包款。像是為了全新開幕的台北新光三越A8店，品牌就以台灣人的國民飲料「珍珠奶茶」為靈感，獨家販售Le Pliage® Taipei台北城市包，從圖案來看居然還是黑糖波霸口味，真的很地道！

全新的台北新光三越A8據點為Longchamp最新概念店，穿越入口兩側的透明櫥窗，迎面而來的是以木質地板與不同色調的翠綠裝飾，營造出自然、放鬆生活感。而且除了各式袋包之外，還能看到巴黎陶瓷藝術家Pia Chevalier為Longchamp打造的釉面陶瓷擺飾、藤製藝術家Philippe Model與Longchamp創意總監Sophie Delafontaine合作設計的皮革展示盤等。同時店中最顯眼部分，就是設計大師Pierre Paulin設計的Pumpkin沙發，讓消費者可以在優雅佈置中穿梭休憩。而且繼威尼斯、里斯本、羅馬、紐約等城市之外，Longchamp也為這家新概念店的成立，推出台北限定包款，利用Le Pliage®系列折疊包為基礎，裝飾呼應台灣的活力和人情味的珍珠奶茶圖案，幽默且玩味十足，並限定獨家開賣。

美國時尚品牌Michael Kors在這季推出全新Empire Signature Logo印花，並被大量運用在各式配件。圖／Michael Kors提供
美國時尚品牌Michael Kors在這季推出全新Empire Signature Logo印花，並被大量運用在各式配件。圖／Michael Kors提供

除了Longchamp的城市限定包款之外，美國時尚品牌Michael Kors在這季推出全新Empire Signature Logo印花，被大量運用於肩背包、托特包、相機包、斜背包及鞋履等各式品項中。無論是以全身的Empire Signature Logo圖紋印花造型穿戴，亦或是做為托特包或斜背包上的點綴，這款極具識別度的圖騰，都能為任何造型賦予畫龍點睛的時髦感。

全新台北新光三越A8據點為Longchamp最新概念店，穿越入口兩側的透明櫥窗，迎面而來的是以木質地板與不同色調的翠綠裝飾，營造出自然、放鬆生活感。圖／Longcahmp提供
全新台北新光三越A8據點為Longchamp最新概念店，穿越入口兩側的透明櫥窗，迎面而來的是以木質地板與不同色調的翠綠裝飾，營造出自然、放鬆生活感。圖／Longcahmp提供

Longchamp Le Pliage® Taipei台北城市包，11,500元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage® Taipei台北城市包，11,500元。圖／Longchamp提供

MICHAEL Michael Kors Parker棕色Empire Signature金屬飾中型帝國斜背包，18,000元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Parker棕色Empire Signature金屬飾中型帝國斜背包，18,000元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Mila米色Empire Signature鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Mila米色Empire Signature鍊帶小型肩背包，17,100元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Gigi棕色Empire Signature大型托特包，18,700元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Gigi棕色Empire Signature大型托特包，18,700元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Gigi米色Empire Signature迷你斜背托特包，13,300元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Gigi米色Empire Signature迷你斜背托特包，13,300元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Parker米色Empire Signature金屬飾中型帝國斜背包，18,000元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Parker米色Empire Signature金屬飾中型帝國斜背包，18,000元。圖／Michael Kors提供

珍珠奶茶 新光三越

延伸閱讀

新光三越台北信義新天地週年慶熱開紅盤 周末來客增一成

新口味曝光了！全家11月霜淇淋再掀熱議 加碼「巧克力霜淇淋」這兩間門市吃得到

用藝術護眼！新北兒童護眼彩繪 梵谷、珍珠奶茶入畫

吃得到3種口味！辻利茶舗「三方聯名冰心大福」限100盒

相關新聞

又萌又好玩！7-ELEVEN「好鄰居聖誕倒數月曆」399元助弱勢孩童

一轉眼又快到了歲末年終、暖心團聚的時刻，7-ELEVEN愛心公益平台積極投入社會公益活動，其中「愛心捐物」送暖已邁入第6...

泰國美女私廚Naree登台！專場晚宴、自助餐檯各展風味

台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至11月30日推出「泰靚·私廚狂饗」美食饗宴，請來泰國美女私廚Naree ...

有夠地道！Longchamp打造珍珠奶茶限定包 居然還是黑糖波霸口味

法國時尚品牌Longchamp近年陸續翻修世界各地門店，同時推出城市限定包款。像是為了全新開幕的台北新光三越A8店，品牌就以台灣人的國民飲料「珍珠奶茶」為靈感，獨家販售Le Pliage® Taipei台北城市包，從圖案來看居然還是黑糖波霸口味，真的很地道！

新店裕隆城開幕！周邊「6間必吃美食」絕對不能錯過

萬眾矚目的新店裕隆城終於開幕了，逛街之餘美食也不能少，小編此次網羅新店必吃美食，還不快收進口袋！

馬告、年糕入味 松葉蟹吃到飽！盤點各家創意「蟹宴」

又到了蟹蟳肥美的季節，趁著秋風舒爽來品蟹，各飯店餐廳也端出季節限定的豐美蟹宴，除了清蒸、爆炒、醉蟹、避風塘等各式滋味，馬...

秋冬必備百搭樂福鞋 撞色、壓紋、扣環… 細節差很大

全身時尚造型的完成度，有賴一雙有品味的好鞋。以奢華製鞋工藝聞名的FERRAGAMO，2023秋冬推出一系列結合摩登比例與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。