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影迷必收！百威金尊啤酒Ｘ金馬60屆聯名禮盒曝光

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「金色紙雕精裝版」禮盒，內含百威金尊330毫升罐裝8入、百威金尊金馬聯名餐具組1入。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「金色紙雕精裝版」禮盒，內含百威金尊330毫升罐裝8入、百威金尊金馬聯名餐具組1入。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

第60屆金馬獎即將於11月25日到來，大會指定啤酒品牌百威，今年以「用心為此刻」為主題，再次與金馬獎攜手推出限量兩種版本「百威金尊Ｘ金馬60屆聯名禮盒」，向華人影業致敬，預定11月1日起上市，數量有限，售完為止。

作為金馬入圍者才能獲得的「360金穗花藝版」禮盒，內含百威金尊330毫升瓶裝1入、百威金尊金馬聯名餐具組1入，於全省指定7-Eleven限量門市販售。禮盒以圓柱透明包裝呈現設計，內部精心佈置的花卉、金尊啤酒及麥穗等優雅陳設一覽無遺，宛如精品櫥窗。整體設計更融入歡慶金色元素，代表著榮耀與光輝，金色麥穗為整體視覺主軸，象徵著用心耕耘、以及利用麥為原料所釀造出口感甘醇滑順的百威金尊啤酒。

另一版本「金色紙雕精裝版」禮盒，內含百威金尊330毫升罐裝8入、百威金尊金馬聯名餐具組1入，於家樂福、大潤發、愛買限量販售。正面巧妙以紙雕呈現金馬意象，表達尊榮大器視覺感受。兩種禮盒均附贈環保餐具組，除代表對環境關懷、為永續盡一份心力外，也象徵百威金尊是搭餐的好夥伴。

百威再次與金馬獎攜手推出限量兩種版本「百威金尊Ｘ金馬60屆聯名禮盒」。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百威再次與金馬獎攜手推出限量兩種版本「百威金尊Ｘ金馬60屆聯名禮盒」。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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