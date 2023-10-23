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前身是麥當勞…信義區「這間星巴克」營業8年突熄燈 一票網友哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在台灣相當受歡迎。示意圖。美聯社
美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在台灣相當受歡迎。示意圖。美聯社

台北市信義區三興國小旁的「星巴克」突然宣布熄燈！有網友在臉書社團《信義區三兩事》貼出店家公告，可以看到營業日只到昨（22）日。該店2015年營業至今，突如其來的震撼彈也讓網友直呼：「壽命這麼短」、「第一次看到星巴克收掉」，紛紛懷疑是居高不下的租金導致。

這家「星巴克台北三興門市」貼出公告：「親愛的顧客您好，感謝您長期的支持與愛護，台北三興門市10月22日為最後營業日，歡迎至鄰近門市消費。造成不便敬請見諒。」

對此，網友們紛紛留言表示，「什麼？不會吧！超愛這家氛圍，在二樓可以看一看車水馬龍，心情會變好，而且店員也超級nice」、「21日才經過小學門口，看了店內一下下，怎麼就任性的不開了」、「天啊！壽命這麼短的星巴克？小孩以前念三興國小，我親眼看著它從無到有、開幕，那段時間每周都要去好幾次，我對這家星巴克很有感情的」。

也有網友說，「我的天哪，它的前身是麥當勞，我為它哭泣了很久，現在連這個都要走了」、「這棟租金到底是什麼天價嗎？連麥當勞跟星巴克都能關掉」、「房租貴到嚇死人啊，入不敷出」。還有留言指出，「不意外啊，那個點我們有評估過，有車潮沒人潮，我以為只有星巴克能站穩，如果連星巴克都站不穩那個點，其他商家很難了」。

事實上，「星巴克台北三興門市」於2015年開幕，營業至今僅8年，位在基隆路上、鄰近臨江街夜市，也在三興國小旁。突如其來的熄燈消息也讓許多網友不勝唏噓。

麥當勞 星巴克

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