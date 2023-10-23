重陽節限定！家樂福量販消費不限金額 熟齡健康好禮3選1

台北市信義區三興國小旁的「星巴克」突然宣布熄燈！有網友在臉書社團《信義區三兩事》貼出店家公告，可以看到營業日只到昨（22）日。該店2015年營業至今，突如其來的震撼彈也讓網友直呼：「壽命這麼短」、「第一次看到星巴克收掉」，紛紛懷疑是居高不下的租金導致。

2023-10-23 10:37