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重陽節限定！家樂福量販消費不限金額 熟齡健康好禮3選1
今天是九九重陽節，家樂福推出銀髮友善特惠，全台量販店限定，當日單筆消費不限金額，熟齡健康好禮3選1直接送，包括白蘭氏強化型葉黃素精華凍1份（15克）、桂格好眠亮顏奶粉1盒（30克 × 2包）、桂格完膳高鈣配方1瓶（237ml），以上贈品每次單筆消費限兌換1份，數量有限送完為止，每份贈品每人限兌換1次。
台灣預計2025年進入「超高齡社會」（老年人口占比大於20%），高齡長者不僅需要關懷，生活基本飲食的需求，以及維持身體健康更是基本要素。家樂福近年來打造高齡友善賣場，提供長者舒適的購物環境，更於重陽節前夕特別推出銀髮友善食品特惠活動，即日起至10月24日，單筆購買指定銀髮友善商品單筆滿500元送100元現金折價券（不累贈）。
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