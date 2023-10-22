Google Pixel全系列新機這裡玩！首場台中草悟廣場體驗送購機折扣金

講到嘴破不如直接試用最有感！Google在台灣首次推出Google Pixel產品體驗空間，即日起至11月18日將在台中與台北登場。現場除了展示最新的Pixel 8、Pixel 8 Pro與Pixel Watch 2等硬體產品外，民眾還可以透過試用體驗，近距離感受Google Pixel整合軟硬體與AI技術所帶來的實用創新功能。

透過Google Pixel產品體驗空間，現場可試玩Pixel手機所帶來的豐富人工智慧應用。除了廣受使用者喜愛的「魔術橡皮擦」、「修復模糊」等實用拍照功能外 ，更可以實際操作全新專屬Pixel 8與Pixel 8 Pro的功能，像是「完美合照」、「魔術降噪」、「魔術修圖」等， 直接體驗在聲音嘈雜或人潮擁擠的景點拍照或錄影時，AI技術還能夠幫助使用者背景其他消除干擾元素，或是發揮創意讓拍照畫面更加生動有趣。