日本青森蘋果季開跑 家樂福限時特價6顆399元 神級蘋果汁也開賣

每年10月開始正是品嚐日本蘋果的最佳時機，其中台灣民眾最愛的，當然是蘋果王國青森縣產的美味蘋果，品種多元、風味各異，是秋季不可少的美味。迎接日本蘋果季，家樂福、愛買量販本週末都推出青森蘋果促銷優惠，家樂福首波引進「土岐」及「Miki life」2種蘋果，週末限時推出原價單顆79元，任選6顆399元的優惠，還附送提盒，自己吃、送禮都體面。另外同步推出青森希望の雫蘋果汁，每罐1公升特價169元，百分之百的美味，這個季節喝最美味。

光是日本青森縣的蘋果生產量就佔了全日本6成以上，青森縣因為氣候涼爽、降雨量低、日夜溫差大、有合適的日照時間，得天獨厚的環境特別適合栽種蘋果。甜度可達14度且酸甜適中、多汁的青森蘋果，因為無上蠟且靠近果皮的部位營養素含量最豐富，所以來自青森的蘋果小姐最推薦的吃法是洗淨就可連皮食用。

為能讓顧客品嚐到這營養價值高且美味的青森蘋果，家樂福首批進口日本青森縣「土岐蘋果20萬顆」與「Miki Life蘋果5萬顆」，同時也預告，農曆新年前更將陸續帶來紅顏姬蘋果20萬顆，名月蘋果20萬顆，王林蘋果20萬顆，蜜富山蘋果50萬顆，喬納金蘋果10萬顆等青森特選，挑戰秋冬季節銷售150萬顆青森蘋果的新目標。