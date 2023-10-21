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Joy、飯豐萬理江都來了！TOD'S新加坡特展秀工藝幽默

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD’S韓國品牌大使、Red Velvet女團成員Joy，日前現身TOD'S新加坡的工藝特展，甜美可人。圖／翻攝自 IG
TOD’S韓國品牌大使、Red Velvet女團成員Joy，日前現身TOD'S新加坡的工藝特展，甜美可人。圖／翻攝自 IG

展覽總能讓人更深入地理解一種深邃精神與工藝的多重面向。TOD’S將日前於米蘭時裝周期間頗受好評的「The Art of Craftsmanship – Tim Walker作品」於日前在新加坡盛大重現，席間並有TOD’S韓國品牌大使Red Velvet女團成員Joy、泰星Pongtiwat Tangwancharoen（Blue）與日本女演員飯豐萬理江，聯袂出席。

TOD’S執行長Diego Della Valle表示義式生活風格與卓越工藝一直是品牌的核心價值，「透過Tim Walker獨特的演繹方式，用年輕一代的語言，我們可以將這些價值傳達給他們。」活動上由來自義大利的工匠現場示範了Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作過程、技法與手工的價值所在，再搭配上Tim Walker幽默但不失優雅的影像張力，讓人在會心一笑之餘、同時也更深入理解了TOD’S包袋鞋履的生活風格。

雖然展覽是於新加坡舉辦，但據了解近期也將原汁原味登場台灣，如果想搶先預覽TOD’S的手工藝魅力，也可在Youtube頻道中搜尋「Tim Walker explores The Art of Craftsmanship for Tod's in a Surreal Photography Series.」主題，即可欣賞約1分鐘的影片，風趣、幽默、充滿對生活的熱情，也是TOD’S的風格與核心精神。

雖然展覽於新加坡舉辦，但據瞭解11月將登場台灣，值得期待。圖／TOD'S提供
雖然展覽於新加坡舉辦，但據瞭解11月將登場台灣，值得期待。圖／TOD'S提供
活動上由來自義大利的工匠現場示範了Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作過程、技法與手工的價值所在。圖／TOD'S提供
活動上由來自義大利的工匠現場示範了Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作過程、技法與手工的價值所在。圖／TOD'S提供
日本女演員飯豊まりえ（左）也出席了TOD'S的新加坡工藝特展活動，並在巨大刷子裝置上留影。圖／翻攝自 IG
日本女演員飯豊まりえ（左）也出席了TOD'S的新加坡工藝特展活動，並在巨大刷子裝置上留影。圖／翻攝自 IG
泰星Pongtiwat Tangwancharoen（Blue）。圖／TOD'S提供
泰星Pongtiwat Tangwancharoen（Blue）。圖／TOD'S提供

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