Joy、飯豐萬理江都來了！TOD'S新加坡特展秀工藝幽默

展覽總能讓人更深入地理解一種深邃精神與工藝的多重面向。TOD’S將日前於米蘭時裝周期間頗受好評的「The Art of Craftsmanship – Tim Walker作品」於日前在新加坡盛大重現,席間並有TOD’S韓國品牌大使Red Velvet女團成員Joy、泰星Pongtiwat Tangwancharoen(Blue)與日本女演員飯豐萬理江,聯袂出席。

TOD’S執行長Diego Della Valle表示義式生活風格與卓越工藝一直是品牌的核心價值,「透過Tim Walker獨特的演繹方式,用年輕一代的語言,我們可以將這些價值傳達給他們。」活動上由來自義大利的工匠現場示範了Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作過程、技法與手工的價值所在,再搭配上Tim Walker幽默但不失優雅的影像張力,讓人在會心一笑之餘、同時也更深入理解了TOD’S包袋鞋履的生活風格。

雖然展覽是於新加坡舉辦,但據了解近期也將原汁原味登場台灣,如果想搶先預覽TOD’S的手工藝魅力,也可在Youtube頻道中搜尋「Tim Walker explores The Art of Craftsmanship for Tod's in a Surreal Photography Series.」主題,即可欣賞約1分鐘的影片,風趣、幽默、充滿對生活的熱情,也是TOD’S的風格與核心精神。