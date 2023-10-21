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樂桃航空促銷標錯價！飛大阪只要643元台幣 網友瘋搶：很多天都有

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樂桃航空促銷標錯價！大阪高雄只要643元台幣 網友瘋搶：很多天都有

聯合新聞網／ 綜合報導
樂桃航空推出「萬聖節促銷」活動，飛日本機票單程未稅1440元起，活動至22日晚上11時59分。本報資料照片
樂桃航空推出「萬聖節促銷」活動，飛日本機票單程未稅1440元起，活動至22日晚上11時59分。本報資料照片

樂桃航空近期推出「萬聖節促銷活動」，飛日本機票單程未稅1440元起，昨天(20日)晚上8點開賣。不過有人發現「大阪到高雄」的幣值標錯，原本2980台幣變成了2980元日圓，等於只要約643元台幣，引起網友瘋搶。

常分享機票優惠的臉書粉專「蓋瑞哥 機票獵人」昨天晚上發文指出樂桃航空舉辦機票促銷，但是卻出現了標錯價格的Bug，原本「大阪飛高雄」為台幣2890元，結果標價成2890日圓(約台幣643元)，單程稅後為6100日圓(約1316元)，相當划算，引起網友暴動瘋搶。

樂桃航空標錯價格，大阪高雄原本2980台幣變成了2980元日圓，等於只要約643元台幣，引起網友瘋搶。蓋瑞哥 機票獵人
樂桃航空標錯價格，大阪高雄原本2980台幣變成了2980元日圓，等於只要約643元台幣，引起網友瘋搶。蓋瑞哥 機票獵人

蓋瑞哥用tag幽默補充「終於輪到高雄了」、「勿忘南部鄉親是我最大的溫柔啊」，也順便教大家買Bug票的口訣「1冷3不」，1冷包含了購票時要冷靜，確認行程跟護照資訊，3不則是不要訂住宿、不要訂去程、不要打去客服確認，靜靜的等航空公司回應。

不少人直呼，「真的有耶，而且很多天都有」、「還蠻多天的，12月跟1月都有」、「已刷成功！」、「已買到，謝謝蓋瑞哥」、「已刷，坐等開票」。

但有人認為，「廉航就不用想太多了，應該會直接被取消」、「廉航感覺不會認」、「這麼快改回來我看是故意演的」、「系統一直說訂購中止，不知道是不是系統在擋了」，蓋瑞哥後來也表示Bug已經結束了，目前樂桃官網價格已調整為台幣。

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