Lulu、蔡詩芸、曹佑寧都穿戴！這品牌或成金鐘最閃亮點

紅毯上，服裝、名表、鞋履，每一部份都是亮點，但其實藏在細節的配件則是最強亮點，而今日人氣焦點包含Lulu黃路梓茵、蔡詩芸、曹佑寧、坤達，竟然不約選擇了來自法國高級珠寶品牌Boucheron的單品造型，並各自展現了性感、貴氣、前衛、甜美的不同風格。

一身黑色的坤達以西裝上衣搭配褲裝十足酷炫，尤其領片前的Jack De Boucheron珠寶胸針靈感來自音響的金屬電源線頭，同時戒指則是Animaux豹貓主題，前衛、野性，有型。曹佑寧則牽著狗狗入鏡，除了高腰男裝同樣呈現前衛氛圍，曹佑寧再以混搭了多個Quatre系列白色白金陶瓷鑽戒，讓珠寶融入全身穿搭、輕鬆駕馭。