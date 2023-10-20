金鐘5美1帥 峮峮放送粉絲福利、豆花妹白洋裝太drama

紅毯上的明星造型總為人帶來驚喜與創意。第58屆金鐘獎的節目類典禮正於今晚7點於國父紀念館進行，包含陶晶瑩、「豆花妹」蔡黃汝、「峮峮」吳函峮、人氣男星范少勳都在晚間踏上紅毯，展現隆重典雅或氣質大方。

入圍自然科學及人文紀實節目主持人獎的舒夢蘭，紅色平口連身褲裝的左右不對稱設計，甜美中秀個性，加上全身配戴了寶格麗（BVLGARI）的Serpenti白金珠寶，兼具典雅、閃耀與隆重性。Dizzy Dizzo蔡詩芸一身黑色禮服除辣秀美背，黑手套更讓全身近千萬的Boucheron珠寶更顯閃耀，並以Serpent Bohème鑽石手鐲最為華麗無敵。

一黑、一白組合登場的豆花妹蔡黃汝與拉拉隊人氣女孩「峮峮」吳函峮，則是今晚最甜美。其中蔡黃汝今天一身白色小禮服，除了禮服充滿戲劇效果的波浪與皺褶，豆花妹身上再配戴上MIKIMOTO的多款Akoya珍珠珠寶，甜美氣質一如珍珠、清新婉約；峮峮則身穿一身Galvan London開岔黑色長洋裝，大秀長腿放送粉絲福利，黑色洋裝並以白色勾邊、營造出俐落氣勢。