徐若瑄台中卡地亞跑趴：正為明年新專輯狂寫歌
卡地亞（CARTIER）於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店，自即日起至10月23日止。為歡慶開幕，今（10月20）日品牌舉辦時尚派對，徐若瑄、詹懷雲、雷嘉汭、邱以太等人分別演繹了不同風格的Clash de Cartier系列珠寶一起接受訪問。
徐若瑄配戴特款的玫瑰金雨紅珊瑚系列作品，她表示自己平常就很喜歡在台上表演的時候可以帶uncle，這還是她第一次配戴鑲嵌珊瑚的耳扣，覺得很特別。她認為Clash融合多重面向的設計，就像她身兼演員又是歌手、亦柔亦剛，「就是很我！」徐若瑄也透露自己剛好正在台中拍攝明年即將上映的電影，明年也會在睽違17年後推出新的專輯，「這三周我創作了五首歌！」
雷嘉汭非常喜歡今天配戴玫瑰金鑲鑽戒指，她說比起之前佩戴過的高級珠寶，Clash的設計更貼近真實的她。今天第一次一起來跑趴的好哥兒們詹懷雲和邱以太分別穿戴玫瑰金和白K金的Clash系列珠寶，邱以太還特地做了黑金色的指甲彩繪，讓今天的搭配更完整。
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