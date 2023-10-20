快訊

台中知名樂園成極樂天堂…大尺度不雅片流竄 警鎖定影片散布者

峮峮上身兩處大挖空、豆花妹開高衩露美腿 她被封金鐘紅毯最美

米其林餐廳遲到5分鐘沒收訂金 消保官這樣看

徐若瑄台中卡地亞跑趴：正為明年新專輯狂寫歌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
詹懷雲配戴卡地亞Clash de Cartier系列大溪地黑珍珠胸針與白k金戒指，Juste un Clou戒指。記者孫曼／攝影
詹懷雲配戴卡地亞Clash de Cartier系列大溪地黑珍珠胸針與白k金戒指，Juste un Clou戒指。記者孫曼／攝影

卡地亞（CARTIER）於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店，自即日起至10月23日止。為歡慶開幕，今（10月20）日品牌舉辦時尚派對，徐若瑄、詹懷雲、雷嘉汭、邱以太等人分別演繹了不同風格的Clash de Cartier系列珠寶一起接受訪問。

徐若瑄配戴特款的玫瑰金雨紅珊瑚系列作品，她表示自己平常就很喜歡在台上表演的時候可以帶uncle，這還是她第一次配戴鑲嵌珊瑚的耳扣，覺得很特別。她認為Clash融合多重面向的設計，就像她身兼演員又是歌手、亦柔亦剛，「就是很我！」徐若瑄也透露自己剛好正在台中拍攝明年即將上映的電影，明年也會在睽違17年後推出新的專輯，「這三周我創作了五首歌！」

雷嘉汭非常喜歡今天配戴玫瑰金鑲鑽戒指，她說比起之前佩戴過的高級珠寶，Clash的設計更貼近真實的她。今天第一次一起來跑趴的好哥兒們詹懷雲和邱以太分別穿戴玫瑰金和白K金的Clash系列珠寶，邱以太還特地做了黑金色的指甲彩繪，讓今天的搭配更完整。

雷嘉汭配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。記者孫曼／攝影
雷嘉汭配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金珠寶。記者孫曼／攝影
邱以太配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金與縞瑪瑙珠寶，以及Tank Américaine玫瑰金腕表。記者孫曼／攝影
邱以太配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金與縞瑪瑙珠寶，以及Tank Américaine玫瑰金腕表。記者孫曼／攝影
徐若瑄穿配戴卡地亞Clash de Cartier系列紅珊瑚與玫瑰金款珠寶。記者孫曼／攝影
徐若瑄穿配戴卡地亞Clash de Cartier系列紅珊瑚與玫瑰金款珠寶。記者孫曼／攝影
徐若瑄穿配戴卡地亞Clash de Cartier系列紅珊瑚與玫瑰金款珠寶。記者孫曼／攝影
徐若瑄穿配戴卡地亞Clash de Cartier系列紅珊瑚與玫瑰金款珠寶。記者孫曼／攝影

珠寶 珊瑚

延伸閱讀

陳庭妮辣美背 謝欣穎深V 台中卡地亞跑趴比吸睛

來賓錄影突失控脫褲 陳柏霖見18禁畫面嚇呆

來賓錄影突失控脫褲 陳柏霖見18禁畫面嚇呆

林葉亭包場挺兒子！ 詹懷雲、邱以太自爆超皮中二黑歷史

相關新聞

米其林餐廳遲到5分鐘沒收訂金 消保官：可主張訂位條款無效

米其林推薦的台北南港某義大利餐廳近日遭顧客爆料「遲到5分鐘就被沒收7600元訂金」，因客人不是不來，只是比寬限時間晚到5...

徐若瑄台中卡地亞跑趴：正為明年新專輯狂寫歌

卡地亞（CARTIER）於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店，自...

陳庭妮辣美背 謝欣穎深V 台中卡地亞跑趴比吸睛

卡地亞（CARTIER）自即日起於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形...

漁業署與小七合作推「法式烤鱸魚青醬燉飯」即日起開賣

農業部漁業署首度與統一超商合作，推出方便即食的國產鱸魚餐點「法式烤鱸魚青醬燉飯」，即日起在全台超過6800間7-ELEV...

瑞士絕景神還原！博物館長親臨、29款藏家級表款大閱兵

收藏不總是為了炫富，有更多時刻是因為追求純然的怦然心動與喜悅。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日...

紓解台日觀光逆差 觀光署募集「千人遊台灣」走訪7縣市

疫後我國觀光逆差持續擴大，其中來往旅客更與日本相差5倍。交通部觀光署與日本旅行業協會（簡稱JATA）共同企劃，募集超過千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。