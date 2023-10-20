徐若瑄台中卡地亞跑趴：正為明年新專輯狂寫歌

卡地亞（CARTIER）於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店，自即日起至10月23日止。為歡慶開幕，今（10月20）日品牌舉辦時尚派對，徐若瑄、詹懷雲、雷嘉汭、邱以太等人分別演繹了不同風格的Clash de Cartier系列珠寶一起接受訪問。

徐若瑄配戴特款的玫瑰金雨紅珊瑚系列作品，她表示自己平常就很喜歡在台上表演的時候可以帶uncle，這還是她第一次配戴鑲嵌珊瑚的耳扣，覺得很特別。她認為Clash融合多重面向的設計，就像她身兼演員又是歌手、亦柔亦剛，「就是很我！」徐若瑄也透露自己剛好正在台中拍攝明年即將上映的電影，明年也會在睽違17年後推出新的專輯，「這三周我創作了五首歌！」