粉絲熱情支持！「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」宣布加場

「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」邀請「鐘樓怪人」台灣首演七位黃金卡司重返舞台，由於樂迷反應熱烈，主辦單位與國外團隊緊急協商後，確定於台北國家音樂廳加開一場演出，回饋粉絲熱情支持！

法語音樂劇在八0年代如旋風般的崛起，台灣也在這股法語音樂劇風潮之下引進多部作品，在二00五年引進首部法文音樂劇「鐘樓怪人」，一演出即創造場場完售的好成績。時隔十九年，「鐘樓怪人」台灣首演卡司將於二0二四年農曆春節後，重返台灣舞臺舉辦「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」，巡迴台北、台中兩地演出，經典呈現台灣樂迷熟悉的法文音樂劇包括「鐘樓怪人《大教堂時代》」、「羅密歐與茱麗葉《世界之王》」、「搖滾莫札特」，法文版「悲慘世界」也在這次的演唱會曲目中。現場搭配精湛的交響樂團演奏，為觀眾帶來兩小時精彩可期的音樂盛宴。