快訊

侯友宜、柯文哲能不能配？朱立倫提「三步驟」持續整合

以色列撤僑包機載16人今起飛！137名國人留下 35名陸人想搭機1原因沒下文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉絲熱情支持！「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」宣布加場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《法式巨星 音樂劇選粹演唱會》2024年農曆春節後精彩開唱。圖／聯合數位文創提供
《法式巨星 音樂劇選粹演唱會》2024年農曆春節後精彩開唱。圖／聯合數位文創提供

「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」邀請「鐘樓怪人」台灣首演七位黃金卡司重返舞台，由於樂迷反應熱烈，主辦單位與國外團隊緊急協商後，確定於台北國家音樂廳加開一場演出，回饋粉絲熱情支持！

語音樂劇在八0年代如旋風般的崛起，台灣也在這股法語音樂劇風潮之下引進多部作品，在二00五年引進首部法文音樂劇「鐘樓怪人」，一演出即創造場場完售的好成績。時隔十九年，「鐘樓怪人」台灣首演卡司將於二0二四年農曆春節後，重返台灣舞臺舉辦「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」，巡迴台北、台中兩地演出，經典呈現台灣樂迷熟悉的法文音樂劇包括「鐘樓怪人《大教堂時代》」、「羅密歐與茱麗葉《世界之王》」、「搖滾莫札特」，法文版「悲慘世界」也在這次的演唱會曲目中。現場搭配精湛的交響樂團演奏，為觀眾帶來兩小時精彩可期的音樂盛宴。

「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」二0二四年二月十七日下午與晚上於台北國家音樂廳演出兩場，二月十八日移師臺中國家歌劇院 大劇院， udn售票網早鳥期間指定票區享最低八五折購票優惠，樂迷把握難得的加場機會購票搶好位。

音樂劇 演唱會 語音

延伸閱讀

落地茁壯的新芽——唱出自己故事的臺灣音樂劇

巴西足球巨星內馬爾半月板破裂！半月板在哪？該如何預防？

佛法與藝術結合 靜思法髓妙蓮華音樂劇周五小巨蛋登場

觀眾熱烈好評！音樂劇「搖滾芭比」終演倒數 剩不到十場票券劇粉開搶

相關新聞

漁業署與小七合作推「法式烤鱸魚青醬燉飯」即日起開賣

農業部漁業署首度與統一超商合作，推出方便即食的國產鱸魚餐點「法式烤鱸魚青醬燉飯」，即日起在全台超過6800間7-ELEV...

瑞士絕景神還原！博物館長親臨、29款藏家級表款大閱兵

收藏不總是為了炫富，有更多時刻是因為追求純然的怦然心動與喜悅。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日...

紓解台日觀光逆差 觀光署募集「千人遊台灣」走訪7縣市

疫後我國觀光逆差持續擴大，其中來往旅客更與日本相差5倍。交通部觀光署與日本旅行業協會（簡稱JATA）共同企劃，募集超過千...

粉絲熱情支持！「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」宣布加場

「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」邀請「鐘樓怪人」台灣首演七位黃金卡司重返舞台，由於樂迷反應熱烈，主辦單位與國外團隊緊急協商後，確定於台北國家音樂廳加開一場演出，回饋粉絲熱情支持！

台東紅烏龍栽種十年翻倍 與日商合作推聯名商品

台東縣政府為了推廣台東特色茶葉「紅烏龍」，首度找來日本百年抹茶品牌合作，推出聯名禮盒。縣長饒慶鈴表示，不少青年返鄉投入紅...

三星「全星為你」全台暖心健檢活動開跑！手機全機型免費健檢、大型家電到府診斷

全球消費性電子領導品牌三星電子致力推出讓生活更加智慧的多樣化產品，為消費者創造便捷生活。台灣三星電子為感謝消費者的支持和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。