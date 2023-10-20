限量30瓶！VALENTINO訂製羅馬香水換華麗鉚釘瓶身

喜歡收藏香水的粉絲們，又有新目標了！VALENTINO BEAUTY特別推出訂製羅馬香水BORN IN ROMA香水系列的限量版，也代表向VALENTINO的專屬色PINK PP致敬，並結合品牌經典的鉚釘設計元素，超華麗瓶身，全台限量30瓶，10月23日在官網開賣。

VALENTINO近年最具識別性的顏色，就是PINK PP，來自2022年，創意總監PIERPAOLO PICCIOLI構思的VALENTINO 22 秋冬系列「PINK PP COLLECTION」，充滿識別度的粉紅色，一看就會愛上。

此次訂製羅馬香水BORN IN ROMA，推出PINK PP & ROCKSTUD NOIR極限量香水，女香採用PINK PP高調粉，男香則是 ROCKSTUD NOIR龐克黑，瓶身則是呼應鉚釘設計元素，極具個人風格的展現。

訂製羅馬女香 PINK PP，有著誘人而浪漫的柑橘橙花香味，尾調以馬達加斯加波本香草打造，充滿活力和感性的香水，代表著穿越陽光、花

香和星光，營造出一個令人難忘的氛圍感。