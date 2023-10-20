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限量30瓶！VALENTINO訂製羅馬香水換華麗鉚釘瓶身

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
VALENTINO BEAUTY訂製羅馬女香 PINK PP ／100ML／5,200元。圖／VALENTINO BEAUTY提供
VALENTINO BEAUTY訂製羅馬女香 PINK PP ／100ML／5,200元。圖／VALENTINO BEAUTY提供

喜歡收藏香水的粉絲們，又有新目標了！VALENTINO BEAUTY特別推出訂製羅馬香水BORN IN ROMA香水系列的限量版，也代表向VALENTINO的專屬色PINK PP致敬，並結合品牌經典的鉚釘設計元素，超華麗瓶身，全台限量30瓶，10月23日在官網開賣。

VALENTINO近年最具識別性的顏色，就是PINK PP，來自2022年，創意總監PIERPAOLO PICCIOLI構思的VALENTINO 22 秋冬系列「PINK PP COLLECTION」，充滿識別度的粉紅色，一看就會愛上。

此次訂製羅馬香水BORN IN ROMA，推出PINK PP & ROCKSTUD NOIR極限量香水，女香採用PINK PP高調粉，男香則是 ROCKSTUD NOIR龐克黑，瓶身則是呼應鉚釘設計元素，極具個人風格的展現。

訂製羅馬女香 PINK PP，有著誘人而浪漫的柑橘橙花香味，尾調以馬達加斯加波本香草打造，充滿活力和感性的香水，代表著穿越陽光、花

香和星光，營造出一個令人難忘的氛圍感。

訂製羅馬男香 ROCKSTUD NOIR是一場氛圍感的奇妙之旅，有著強而令人上癮的柑橘鼠尾草香調，最後的龍涎香打造一個令人著迷的結尾。

VALENTINO BEAUTY訂製羅馬女香； 訂製羅馬男香 ROCKSTUD NOIR。圖／VALENTINO BEAUTY提供
VALENTINO BEAUTY訂製羅馬女香； 訂製羅馬男香 ROCKSTUD NOIR。圖／VALENTINO BEAUTY提供
VALENTINO BEAUTY訂製羅馬男香 ROCKSTUD NOIR／100ML／4,300元。圖／VALENTINO BEAUTY提供
VALENTINO BEAUTY訂製羅馬男香 ROCKSTUD NOIR／100ML／4,300元。圖／VALENTINO BEAUTY提供

羅馬 柑橘

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