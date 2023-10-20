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來回2388元起！長榮航空線上旅展將登場 機票最低72折、加碼「飛到飽」抽獎

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2023年長榮航空線上旅展，祭出最低72折的機票優惠，11月的每周二，周周抽獎，將分別在東南亞航線、日韓航線、歐美航線以及全球不限航點各抽出一名不限次數一整年「飛到飽」機票幸運得主。本報資料照片
2023年長榮航空線上旅展，祭出最低72折的機票優惠，11月的每周二，周周抽獎，將分別在東南亞航線、日韓航線、歐美航線以及全球不限航點各抽出一名不限次數一整年「飛到飽」機票幸運得主。本報資料照片

長榮航空今天宣布，將於官網推出「2023長榮航空線上旅展」，22日凌晨0時至26日深夜12時止，機票最低72折起，也推出機票「飛到飽」抽獎活動，11月周周抽出幸運得主，環遊世界再也不是夢。

此外，「無限萬哩遊」會員可提前一天，10月21日凌晨0時起，在長榮航空官網「會員優惠購票專區」購買成人的個人機票，即可享有會員專屬優惠。

長榮航空說，「2023長榮航空線上旅展」精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，桃園-曼谷來回未稅價4588元起、桃園-沖繩來回未稅價5588元起、桃園-澳門來回未稅價2388元起、桃園-香港來回未稅價4188元起，此外，長程航線則有即將邁入盛夏的桃園-布里斯本來回未稅價1萬9633元起，今年最超值優惠。

長榮航空表示，「飛到飽 我送你」，2023長榮航空線上旅展送一整年機票。民眾自22日起至26日到長榮航空官網購票，除了享有機票最低72折起的優惠外，更可獲得長榮航空2024年各區域「飛到飽」機票抽獎資格，在11月份的每周二，周周抽出一名全年飛到飽、不限次數的經濟艙機票得主。

「飛到飽 我送你」活動，11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽出日韓航線、11月21日抽出歐美航線，11月28日則祭出最大獎，將抽出全球不限航點機票。

長榮航空說，桃園-沖繩航線每周飛航7班，將自10月29日起增班至每周14班，每天2班直飛沖繩感受度假悠閒風情。如想體驗沖繩一日快閃的民眾，點選長榮航空專案活動購票專區並輸入專案活動代碼「FUNOKA」，即可享有一日往返沖繩最低未稅價4760元起的優惠價格。

2023年長榮航空線上旅展，祭出最低72折的機票優惠，11月的每周二，周周抽獎，將分別在東南亞航線、日韓航線、歐美航線以及全球不限航點各抽出一名不限次數一整年「飛到飽」機票幸運得主。圖／長榮航空提供
2023年長榮航空線上旅展，祭出最低72折的機票優惠，11月的每周二，周周抽獎，將分別在東南亞航線、日韓航線、歐美航線以及全球不限航點各抽出一名不限次數一整年「飛到飽」機票幸運得主。圖／長榮航空提供

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