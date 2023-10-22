現象級作品《【我推的孩子】》不是第一？2023年不能錯過的八部動漫

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近十個月內「熱門動漫」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的日本動漫排行。

2023年不只有多部強檔動畫輪番開播，更有不少作品持續推出新番與續作，在有限的閒暇時間內面對如此琳瑯滿目的片單，難免讓人感到難以抉擇。本次我們就針對「熱門動漫」進行觀測，一起來看看2023年最受網友熱議的日本動漫有哪些吧！

《鬼滅之刃 刀匠村篇》動畫演繹超出預期 《【我推的孩子】》開播即「封神」 ▲ 2023網友熱議TOP8日本動漫 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近十個月內網友針對「熱門動漫」相關話題的討論，發現《鬼滅之刃》為聲量排行第一的動漫。該動漫於2019年播出第一季，主角群對戰鬼怪的熱血冒險情節、深刻的人物刻畫，加上優良的製作，不論大人小孩都為之著迷，在當時掀起了一波「鬼滅熱潮」。

有網友在論壇上問道「鬼滅之刃好看的點在哪裡？」，引來網友紛紛回覆，表示「劇情簡單易懂 、既搞笑又溫馨，真的一集接一集停不下來」、「老梗但是處理好看、劇情不拖、人物背景處理節奏恰到好處、音樂配合成功、幽浮桌（製作公司）處理的戰鬥場面應該也不用說了吧？」，認為劇情、角色、動畫處理、音樂等都恰到好處，十分吸引人；而今年4月推出的新篇章「刀匠村篇」，再度於各社群、討論區上引起了一番討論。

就有網友指出動畫的改編與演繹超出了自己的預期，底下就引來網友紛紛留言，表示「看漫畫的時候沒感覺，不過動畫這段有感觸到」、「動畫把這段演繹得很好」，對動畫製作給予高度評價。

另一方面，《【我推的孩子】》於今年4月開播第一集後，各大社群、討論區上旋即遭到洗版，被許多動漫迷譽為「4月霸權」，可說是今年現象級的話題作品。雖然此動漫主題圍繞在「偶像」上，但與一般追求夢想、閃閃發亮的「偶像番」不同，反而是撕開演藝圈光鮮亮麗的外殼，揭露了暗藏的黑暗生態，立體的角色塑造與寫實的網路議題，更引起了許多觀眾的共鳴。

其中反轉再反轉的劇情也是一大看點，就有網友於社群說道，「當我自以為是個普通的歡樂外掛重生番的時候，我就突然被捅了好幾刀，這衝擊力太誇張了，久久不能釋懷」；也有網友發文推薦，說道「我推的劇情有歡笑有淚水、有懸疑有寫實、還有俊男美女，每位觀眾都能找到自己喜歡的部分」，更直呼「還沒看過的不妨試試看我推的我推的孩子！」認為作品本身元素豐富，劇情也十分精彩。

而聲量排行第三的《咒術迴戰》，與《鬼滅之刃》同樣是講述主角群對戰鬼怪的熱血故事，但畫面相較前者更血腥、獵奇一些，加上龐大且複雜的世界觀，讓作品氛圍較顯黑暗。這樣的風格吸引了一票粉絲，不只在原作漫畫連載期間即口碑不斷，動畫化後更是「爆紅」，並在今年7月推出了第二季，還沒看過但有興趣的人不妨趁著此時，一路追到最新一集，在奇幻的世界觀中與主角群一同冒險吧！

這些熱門動漫你都看過了嗎？還是已經收進片單中卻不知從哪部開始呢？不妨參考以上提及的熱門動漫名單，趁著空閒時間一起宅在家看動漫吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門動漫」相關討論則數。觀測期間：2023/01/01~2023/10/01，共10個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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