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「五十噚」經典設計70年 台北101限量快閃特展秀
經典（設計）總是迷人，值得人一再探究。身為潛水表經典設計的「五十噚」系列今年邁向70周年，寶珀（Blancpain）並特別為此於台北101舉辦了「五十噚」70周年紀念快閃特展，現場展出今年9月於法國坎城發表的「五十噚70周年紀念Act 3」限量腕表，展現兼具懷舊與精密的風格巡禮。
自今日起登場、為期七天至10月25日（三）的「五十噚」70周年紀念快閃特展，以弧形外觀、青銅色彩，呼應了「五十噚70周年紀念Act 3」限量表的輪廓線條與青銅金材質。小而巧、小而美的內裝並揭露了寶珀在防水性、抗磁性、表圈上的三大特點，進而爬梳「五十噚」系列70載的歷史、技術突破與風格形塑亮點。
而「五十噚70周年紀念Act 3」限量腕表除了特殊的青銅金可避免、減緩銅綠的生成，面盤上的濕度顯示器也可辨識表款防水性能是否正常運作；表款具有300米防水性能、1154.P2自動上鍊機芯與100小時動力儲存，並將以防水相機外箱為造型，造型獨特，將可在現場欣賞。
同時展覽現場只要完成指定任務，還可獲得由瑞士原廠打造的五十噚70周年限定小禮，數量有限，可前往Blancpain台北101近松智入口的特展空間、親身體驗。
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