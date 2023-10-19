霹靂舞Red Bull BC One登場 國手孫振爭奪決賽門票

被視為霹靂舞界「超級盃」的第20屆 Red Bull BC One世界總決賽（Red Bull BC One World Final），將於法國時間10月21日晚間6點重磅登場。台灣國手B-Boy Quake（孫振）及B-Girl Jia Li （楊加力）前往巴黎，將率先在法國時間10月19日晚間與來自28國的頂尖舞者進行最終資格賽（Last Chance Cypher），爭奪世界決賽的參賽門票。

全球觀眾可透過Red Bull TV和Red Bull BC One YouTube頻道收看最終資格賽及世界決賽直播；台灣觀眾更可透過愛爾達體育二台CH201、網路用戶至Hami Video、Elta.tv的獨家轉播，在台灣時間10月22日凌晨2點收看Red Bull BC One世界決賽前八強賽事，感受世界級霹靂舞殿堂的魅力與刺激。

在Red Bull BC One賽事週期間，除了最終資格賽外，更特別舉辦「Race to Double Airflare」賽事，邀請舞者們創下金氏世界紀錄。欲挑戰「Double Airflare」的舞者需要在空中順利拋轉兩圈後，並安全落地才算完成。來自築夢者舞團、2019年Red Bull BC One世界賽種子選手的台灣好手Monkey King（黃政嘉）因擅長單手拋轉動作而受邀出賽，他也被視為最有機會成為史上第一個完成「Double Airflare」的霹靂舞者。