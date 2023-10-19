快訊

正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：能接受的不多

丹麥羽賽／500勝後挑戰另一項神級紀錄 戴資穎：我努力

無路可走！房屋兩側鄰地被建商買走 台中7旬老夫婦出門要爬隔壁屋頂

VVIP的真正喜好？獨立製表顛覆想像 頂級藏家低調收

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
URWERK探索時間奧秘的「Time and Culture」近日推出第二款Sumer表款，以美索不達米亞文明的吾珥（Ur）古城為主題，也是品牌名稱的靈感泉源。圖／UWERK提供
URWERK探索時間奧秘的「Time and Culture」近日推出第二款Sumer表款，以美索不達米亞文明的吾珥（Ur）古城為主題，也是品牌名稱的靈感泉源。圖／UWERK提供

昨日有新聞傳出，台灣汽車大廠傳人的表款疑似在市面流通，引發高級名表、收藏的熱門話題。但其實對不少藏家而言，除了知名、主流品牌之外，相對小眾的獨立製表或非集團品牌，反而因為相對小眾，而更有收藏樂趣。例如近日便有包含德國高級獨立製表Mortiz Grossmann、URWERK與入門機械表小眾品牌Louis Erard紛紛推出新品，展現出時間的非主流思考美學。

早早以科技、科幻感聞名的URWERK是高階收藏家耳熟能詳的獨立製表品牌。URWERK近日甫發表了UR-100V Time and Culture II腕表「Sumer」，延續前作以古文明為靈感，並在本次表款聚焦於美索不達米亞平原迦勒底的吾珥（Ur）古城，運用品牌原本經典的衛星小時顯示系統，並將象徵蘇美人崇拜的月神「南納」（Nanna）、太陽神烏圖（Utu）的圖騰，重現於表款細節，同時表款本身還有繁複的雷射雕刻線條，充滿了科幻的象形之美。

Mortiz Grossmann新作Tefnut手拭銀面盤腕表，則是採用19世紀流傳至今的傳統手工藝silver-plated by friction，賦予面盤如天鵝絨般的質感；表款機芯則為廠家自製的102.1型手動上鍊機芯，具有防震式軸承固定格羅斯曼擺陀與Nivarox 1游絲，尤其機芯背面並可在透明背蓋中欣賞，諸如3/5夾板、基板上的手工精雕，以及發條盒上的打磨修飾，皆凸顯了德式工藝與高級製表的賞玩價值所在。

最後雖然是相對入門，但同樣屬於小眾、不易與人「撞」表的「Le Triptyque Louis Erard x Alain Silberstein Khaki」套表，是Louis Erard邀請設計師AlainSilberstein操刀設計，將後者經典的童趣色彩、指針樣式，以卡其色為主軸，打造了日期星期、規範指針與陀飛輪三種功能表款；表款將採全球限量78套，並僅採套組形式販售，參考價為93萬3,333元，物以稀為貴、但同時也百萬有找，更是近日獨立製表領域的超值之選，在色彩、售價上，大膽顛覆、實驗也玩趣。

奇特的線條、鮮明的黃紅藍三色，是設計師Alain Silberstein的招牌特色。圖／Louis Erard提供
奇特的線條、鮮明的黃紅藍三色，是設計師Alain Silberstein的招牌特色。圖／Louis Erard提供
除了面盤上的各式雕刻圖騰自古文明中取經，經過夜光塗料施作後，更可在夜間、低光源情況下閱讀時間。圖／UWERK提供
除了面盤上的各式雕刻圖騰自古文明中取經，經過夜光塗料施作後，更可在夜間、低光源情況下閱讀時間。圖／UWERK提供
Mortiz Grossmann新款Tefnut手拭銀面盤腕表，透明後底蓋中的3/5夾板、手工精雕、發條盒上的打磨修飾，以及有別於傳統的紫棕色退火精鋼螺絲，展現了德式工藝與高級製表的真正賞玩價值所在。圖／Mortiz Grossmann提供
Mortiz Grossmann新款Tefnut手拭銀面盤腕表，透明後底蓋中的3/5夾板、手工精雕、發條盒上的打磨修飾，以及有別於傳統的紫棕色退火精鋼螺絲，展現了德式工藝與高級製表的真正賞玩價值所在。圖／Mortiz Grossmann提供
與名設計師Alain Silberstein合作的一組三套「Le Triptyque Louis Erard x Alain Silberstein Khaki」套表，以卡其配色、三部曲套組發表，全球限量78組、參考價百萬有找。圖／Louis Erard提供
與名設計師Alain Silberstein合作的一組三套「Le Triptyque Louis Erard x Alain Silberstein Khaki」套表，以卡其配色、三部曲套組發表，全球限量78組、參考價百萬有找。圖／Louis Erard提供
新發表的Tefnut手拭銀面盤腕表，採用19世紀流傳至今的稀有傳統手工藝silver-plated by friction，進而創造出如天鵝絨般的啞光霧面質感，低調內斂。圖／Mortiz Grossmann提供
新發表的Tefnut手拭銀面盤腕表，採用19世紀流傳至今的稀有傳統手工藝silver-plated by friction，進而創造出如天鵝絨般的啞光霧面質感，低調內斂。圖／Mortiz Grossmann提供

品牌 設計師 腕表

延伸閱讀

變身風水大師？林予晞名表上手自曝造型秘訣全靠這四字

TISSOT最百搭復古表款 李棟旭、龔俊和坤達都愛不釋手 升級品味就趁現在

張孝全名表上手續挺江詩丹頓「高複雜腕表展」首獻台中

坎城發表、現身台北！「五十噚」70周年特展經典神還原

相關新聞

姓名有「ㄇ、ㄌ」王品請吃牛肉麵！ 海老烏龍麵只要1元

王品集團旗下的燒肉品牌「Oh my!原燒」，自即日起推出姓名對對碰活動，只要姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者，消費套餐就贈...

遠百信義A13三大精品改裝亮相 周年慶首日進帳2.6億

遠百信義A13周年慶今日開跑，引進三大精品改裝新亮相，包括義大利精品鞋履「AQUAZZURA」推出粉紅概念店，以及「BA...

「五十噚」經典設計70年 台北101限量快閃特展秀

經典（設計）總是迷人，值得人一再探究。身為潛水表經典設計的「五十噚」系列今年邁向70周年，寶珀（Blancpain）並特...

日本二大名窯登台 新光三越日本之美「窯」有田燒展

有田燒是日本最具代表性的陶瓷，歷史長達四百多年，長期推動台灣工藝與國際交流展演的新光三越，今年聯手創業350年的日本三越...

霹靂舞Red Bull BC One登場 國手孫振爭奪決賽門票

被視為霹靂舞界「超級盃」的第20屆 Red Bull BC One世界總決賽（Red Bull BC One World...

VVIP的真正喜好？獨立製表顛覆想像 頂級藏家低調收

昨日有新聞傳出，台灣汽車大廠傳人的表款疑似在市面流通，引發高級名表、收藏的熱門話題。但其實對不少藏家而言，除了知名、主流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。