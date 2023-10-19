VVIP的真正喜好？獨立製表顛覆想像 頂級藏家低調收

昨日有新聞傳出，台灣汽車大廠傳人的表款疑似在市面流通，引發高級名表、收藏的熱門話題。但其實對不少藏家而言，除了知名、主流品牌之外，相對小眾的獨立製表或非集團品牌，反而因為相對小眾，而更有收藏樂趣。例如近日便有包含德國高級獨立製表Mortiz Grossmann、URWERK與入門機械表小眾品牌Louis Erard紛紛推出新品，展現出時間的非主流思考美學。

早早以科技、科幻感聞名的URWERK是高階收藏家耳熟能詳的獨立製表品牌。URWERK近日甫發表了UR-100V Time and Culture II腕表「Sumer」，延續前作以古文明為靈感，並在本次表款聚焦於美索不達米亞平原迦勒底的吾珥（Ur）古城，運用品牌原本經典的衛星小時顯示系統，並將象徵蘇美人崇拜的月神「南納」（Nanna）、太陽神烏圖（Utu）的圖騰，重現於表款細節，同時表款本身還有繁複的雷射雕刻線條，充滿了科幻的象形之美。

Mortiz Grossmann新作Tefnut手拭銀面盤腕表，則是採用19世紀流傳至今的傳統手工藝silver-plated by friction，賦予面盤如天鵝絨般的質感；表款機芯則為廠家自製的102.1型手動上鍊機芯，具有防震式軸承固定格羅斯曼擺陀與Nivarox 1游絲，尤其機芯背面並可在透明背蓋中欣賞，諸如3/5夾板、基板上的手工精雕，以及發條盒上的打磨修飾，皆凸顯了德式工藝與高級製表的賞玩價值所在。