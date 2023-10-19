楊謹華、林奕嵐搶先逛百貨新店開幕 美腿秀秋冬新裝

秋冬新裝上市，也迎來許多新店開幕。倫敦當紅年輕時尚品牌self-portrait最新店舖，日前已於新光三越A4開幕，店裝主體以典雅的咖啡色和灰色調為基礎搭配白色的陳列架，為空間勾勒出流暢簡約的線條，原木色傢俱則為雅緻風格注入居家氛圍。實力派女星楊謹華日前臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列商品，以高貴優雅的天鵝絨V領洋裝展現道地英式風格。self-portrait 2023秋冬系列更加著重於利用精緻奢華的面料打造出修飾身形的輪廓，並使用富有流動感的剪裁，與水鑽、水晶 及亮片刺繡搭配，呈現午夜星空般的閃耀。

林奕嵐親臨GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹秋冬最新包款。攝影李育嘉／提供 林奕嵐親臨GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹秋冬最新包款。攝影李育嘉／提供 GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹清冬最新包款。記者孫曼／拍攝