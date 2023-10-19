楊謹華、林奕嵐搶先逛百貨新店開幕 美腿秀秋冬新裝
秋冬新裝上市，也迎來許多新店開幕。倫敦當紅年輕時尚品牌self-portrait最新店舖，日前已於新光三越A4開幕，店裝主體以典雅的咖啡色和灰色調為基礎搭配白色的陳列架，為空間勾勒出流暢簡約的線條，原木色傢俱則為雅緻風格注入居家氛圍。實力派女星楊謹華日前臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列商品，以高貴優雅的天鵝絨V領洋裝展現道地英式風格。self-portrait 2023秋冬系列更加著重於利用精緻奢華的面料打造出修飾身形的輪廓，並使用富有流動感的剪裁，與水鑽、水晶 及亮片刺繡搭配，呈現午夜星空般的閃耀。
而紀梵希（Givenchy）則是在微風南山開設期間限定店，自即日起到2024年春季為止。全面上市的秋冬系列女裝，以優雅為主軸重新改造經典。主力的Voyou肩背包，嫵媚而休閒的V形袋身展現巴黎左岸的慵懶脫俗氣息，低調而複雜的結構則採用帶有細緻粒面的摔花小牛皮製作，配以精緻捲邊，流露巴黎女生我行我素的時尚態度。另一熱賣經典Shark Lock靴推出新變化，及膝長靴和短靴全部均配上特色4G掛鎖，另一搶眼的款式則是以黑色仿古粒面皮革或精緻壓花小牛皮製造的Shark Lock Cowboy牛仔靴，將設計師家鄉的美式風格與Givenchy的法式魅力創意融合。入圍金鐘獎最佳新人的林奕嵐也搶先逛店，演繹最新熱賣款。
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