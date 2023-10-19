快訊

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

爆兩人私交很深 鍾小平：柯文哲當北市長曾想找韓國瑜任「這職位」

楊謹華、林奕嵐搶先逛百貨新店開幕 美腿秀秋冬新裝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
楊謹華親臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列天鵝絨V領洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供
楊謹華親臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列天鵝絨V領洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供

秋冬新裝上市，也迎來許多新店開幕。倫敦當紅年輕時尚品牌self-portrait最新店舖，日前已於新光三越A4開幕，店裝主體以典雅的咖啡色和灰色調為基礎搭配白色的陳列架，為空間勾勒出流暢簡約的線條，原木色傢俱則為雅緻風格注入居家氛圍。實力派女星楊謹華日前臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列商品，以高貴優雅的天鵝絨V領洋裝展現道地英式風格。self-portrait 2023秋冬系列更加著重於利用精緻奢華的面料打造出修飾身形的輪廓，並使用富有流動感的剪裁，與水鑽、水晶 及亮片刺繡搭配，呈現午夜星空般的閃耀。

林奕嵐親臨GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹秋冬最新包款。攝影李育嘉／提供
林奕嵐親臨GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹秋冬最新包款。攝影李育嘉／提供
林奕嵐親臨GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹秋冬最新包款。攝影李育嘉／提供
林奕嵐親臨GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹秋冬最新包款。攝影李育嘉／提供
GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹清冬最新包款。記者孫曼／拍攝
GIVENCHY微風南山期間限定店，演繹清冬最新包款。記者孫曼／拍攝

而紀梵希（Givenchy）則是在微風南山開設期間限定店，自即日起到2024年春季為止。全面上市的秋冬系列女裝，以優雅為主軸重新改造經典。主力的Voyou肩背包，嫵媚而休閒的V形袋身展現巴黎左岸的慵懶脫俗氣息，低調而複雜的結構則採用帶有細緻粒面的摔花小牛皮製作，配以精緻捲邊，流露巴黎女生我行我素的時尚態度。另一熱賣經典Shark Lock​靴推出新變化，及膝長靴和短靴全部均配上特色4G掛鎖，另一搶眼的款式則是以黑色仿古粒面皮革或精緻壓花小牛皮製造的Shark Lock Cowboy牛仔靴，將設計師家鄉的美式風格與Givenchy的法式魅力創意融合。入圍金鐘獎最佳新人的林奕嵐也搶先逛店，演繹最新熱賣款。

self-portrait新光三越A4館全新開幕。圖／惇聚國際提供
self-portrait新光三越A4館全新開幕。圖／惇聚國際提供
楊謹華親臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列天鵝絨V領洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供
楊謹華親臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列天鵝絨V領洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供
楊謹華親臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列天鵝絨V領洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供
楊謹華親臨店鋪演繹self-portrait最新2023秋冬系列天鵝絨V領洋裝，20,800元。圖／惇聚國際提供

楊謹華

延伸閱讀

新店碧潭驚傳女子落水 救起無呼吸心跳 送醫插管搶救中

28年麥當勞墾丁店掰了 居民嘆被高租金和恆春新店壓垮

突遭汽車攔下開槍…男台中中彈後急衝亞東醫院 槍手攜槍新店投案

TORY BURCH新光三越A8專賣店重現紐約氛圍 楊祐寧、楊謹華帶逛「像進入到家一樣，很舒適」

相關新聞

姓名有「ㄇ、ㄌ」王品請吃牛肉麵！ 海老烏龍麵只要1元

王品集團旗下的燒肉品牌「Oh my!原燒」，自即日起推出姓名對對碰活動，只要姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者，消費套餐就贈...

楊謹華、林奕嵐搶先逛百貨新店開幕 美腿秀秋冬新裝

秋冬新裝上市，也迎來許多新店開幕。倫敦當紅年輕時尚品牌self-portrait最新店舖，日前已於新光三越A4開幕，店裝...

美式家庭餐廳双聖回歸大安區 捷運大安站出站即到店

美式家庭餐廳SWENSEN'S 双聖自仁愛路圓環店於2016年熄燈後，即撤出台北市大安區版圖。睽違7年之久，SWENSE...

KKday與歐鐵簽訂MOU 鐵路環歐消費滿2千台幣回饋15歐元

根據交通部觀光署統計，今年1月至8月台灣民眾赴歐洲旅遊突破19萬人次、較2019年同期恢復8成，旅遊電商平台KKday今...

網紅許願成真！ foodpanda限時推「我姓宋」現折50元

最近姓氏梗超夯，繼Uber推出「我姓黃」的搭小黃優惠之後，網路上一位宋姓網紅Kiki Song也在IG上許願推出「我姓宋...

極致奢華新體驗！ 梵克雅寶全台首間旗艦香氛店開幕

從珠寶到香氛，展現出極致奢華的新體驗！Van Cleef & Arpels梵克雅寶於微風信義，開設全台首間旗艦香氛專門店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。