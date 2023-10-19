北市600店限定！全家便利商店推鼎泰豐聯名秘製「香拌海鮮醬」鮮食新品

迎來食欲之秋，全家便利商店集結知名餐飲品牌「鼎泰豐」、義大利麵自有品牌「uno pasta」、貝果名店「好丘Good Cho’s」，即日起推出6款必嘗濃郁系鮮食，滿足消費者的味蕾。全家便利商店以鼎泰豐店內名菜用醬「海鮮醬」為開發核心，推出「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」2款獨家新品，為入秋時節美味首選，即日起於台北市限定600家全家便利商店店舖搶先販售，全家便利商店APP地圖趣「聯名地圖」中亦可查詢鄰近販售店舖。

全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，全家便利商店與鼎泰豐於2020年展開合作，手工香辣醬系列鮮食廣獲市場好評，2021年私房豐味系列再創佳績，上市迄今全系列銷售逾2,000萬份，多款鮮食更成為全家便利商店定番長銷商品。今年全家便利商店與鼎泰豐再度攜手，以鼎泰豐店內名菜用醬「海鮮醬」為核心進行開發，雙方研發團隊耗時一年，製醬過程全程由鼎泰豐大廚親自至全家便利商店鮮食廠監製指導，從原料挑選、火侯溫控與成品品管，均仰賴主廚專業判斷，並藉由鼎泰豐餐飲的深厚底蘊與全家便利商店鮮食開發經驗，共同展現雙方對食材與美味的堅持。

全家便利商店與鼎泰豐海鮮醬全新系列「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」，即日起將於北市600家全家便利商店店舖搶先販售，售價皆為95元。「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」以高溫翻炒的黃金蛋炒飯，加入油脂均勻的腿肉絲，搭配以上選金勾蝦慢火煸製的鼎泰豐海鮮醬，甘、鮮、甜的醇厚風味更襯托食材美味；「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」則以新鮮蝦仁及蒜香高麗菜，搭配肉燥爆炒出香氣，麵條拌入風味十足海鮮醬，更能感受濃郁滋味。

入秋後民眾總愛品嘗風味濃郁的美食，全家便利商店義大利麵品牌「uno pasta」端出濃郁系新品，導入便利商店首見Linguine細扁麵體，扁平而略帶曲線的麵條形狀，使醬汁吸附力更佳，更以業界少見的粉紅醬、金沙醬，推出「粉紅蝦蝦細扁麵」與「金沙培根細扁麵」2款新品，售價皆為99元。「粉紅蝦蝦細扁麵」以鮮奶油及蝦醬製成的滑順粉紅醬，搭配蝦仁、青花菜及帕瑪森起司，色香味俱佳；「金沙培根細扁麵」則以香濃金沙醬搭配烤培根片，撒上鹹蛋黃碎及辣椒圈，風味令人難忘。歡慶新品上市，即日起至10月31日購買uno pasta義大利麵指定商品，使用全盈+PAY支付現省15元。