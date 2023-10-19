卡滋卡滋！這「薯條」 不是馬鈴薯做的 還有助控制體重

不少人吃過薯條三兄弟，但吃過青香蕉做的薯條嗎？國內加工業者，利用綠蕉做成「香蕉條」，加上椒鹽口味，吃起來一樣卡滋卡滋，味道與餅乾薯條相似度達九成以上，成為國內香蕉加工新品。

財團法人台灣香蕉研究所金舉辦香蕉加工加值產品記者會，會中推出多項綠蕉、黃蕉的加工品，除了綠蕉薯條、脆片，也有爆米花、奶昔、冰淇淋等等，開發香蕉不同的食用方式。

香蕉，是水稻、小麥、玉米以外，第四大的作物，世界產量1.2億公噸，亞洲占了六成五；台灣種了1.5萬公頃，年產量35萬公噸，99%以上內銷、外銷僅占1%，農業部農糧署分析，是因為近年國內香蕉價格高，加上日本是我國主要的外銷市場，日圓貶值、日本物價上漲三成，因此購買力道變弱；因為颱風豪雨影響，B、C級香蕉多，必須開發多種香蕉產品加工。

農業部農糧署長胡忠一表示，過去，每一年大概有2000多公噸黃蕉做加工，最近大概有3000公噸；青蕉去年才開始全面性來做商品化，去年大概用了50公噸，今年預計可以達到100公噸，希望明年倍增為200公噸，路蕉薯條、脆片也已經接到日本訂單，如果能打開市場，對生產者也有幫助。

胡忠一說，今年7月香蕉價格一度量多下跌，但後來颱風來襲，打掉不少價格上來，現在香蕉價格產地價A級品每公斤18至20元，台北農產運銷公司拍賣是約31.8元，B級品大概8元左右，B蕉受到颱風影響，價格有些微下降，但整體來說，產量仍比去年整體多了2%。