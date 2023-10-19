手搖飲還能怎麼「玩行銷」？五桐號、麻古茶坊靠跨界聯名殺出血路 打造品牌記憶點

image source：五桐號WooTEA／麻古茶坊 MACU TEA

文／楊千儀

在兢爭激烈的台灣手搖飲市場中，各家手搖飲店無不出奇招吸引顧客，不管是讓人眼花撩亂的豐富品項，還是各式各樣的聯名活動，在如今大街滿滿都是的手搖品牌之中，如何殺出一條血路，是行銷人員傷腦筋的課題！要在這樣的市場中脫穎而出，除了自家飲品要好喝，也需要結合其他行銷策略才能提高話題度，在大家心中留下強烈印象。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發「美食領域」連鎖手搖飲料「領航創新獎」給予五桐號WooTEA，由五桐號WooTEA品牌行銷經理蔡舒婕（右）代表領獎。

image source：五桐號 WooTEA

打造質感手搖 讓可愛袋熊「Quokka」傳遞療癒能量

「口碑超好，喝了不後悔！」五桐號 WooTEA在近年的手搖飲市場中迅速崛起，以「戒不掉的飲時尚」為創店標語，透過與老茶廠的合作，調配出「五」款符合新時代口味的茶，將傳統的茶飲文化用新的視角呈現，致力創造出除了口味好喝，外觀視覺也高級的質感飲品。

手搖飲可說是台灣人的精神糧食，好喝已經是基本要求，五桐號更會不定期推出聯名活動或季節限定飲品來療癒消費者，每次活動都會努力挖掘出有溫度及故事性的文創插畫家。

五桐號分享了與韓國文創品牌「DinoTaeng」合作的小故事，作者DinoTaeng親自飛來台灣，帶他走訪五桐號門市品嚐道地的台灣飲品，相互討論並結合作者跟角色的世界觀，在杯身包材與周邊商品中融合不同插畫，提醒大家縱使日子過得再忙再累，也別忘了休息一下喝杯飲料，跟著袋熊「Quokka」和棉花糖「Marsh」一起用可愛的視角看世界。

image source：五桐號 WooTEA

大膽擴展小眾文創IP 開賣即完售的熱烈反應

五桐號表示，這次跨足至小眾市場的文創IP是個大膽的挑戰，初次對老闆提案時。發現很多人對這個文創品牌不熟悉，經過多次溝通才說服他們，「很慶幸最終成功引發年輕市場的高度共鳴及社群熱議」，開賣當天就聚集了長達500公尺的排隊人龍，一開賣便馬上完售。

不過，讓行銷團隊沒預料到的是，供不應求的情況竟被民眾質疑是飢餓行銷，甚至發生了炒作周邊價格的黃牛亂象，最後與韓國作者徹夜討論推出不同圖案的商品安撫消費者，儘速止血避免品牌危機，同時也加強門市管理，再三強調周邊商品購買規則，以免各類不利臆測在網路上發酵。

透過各種聯名帶起話題度 品牌聲量提高2倍以上

「非常感謝新時代對聯名活動的高度共鳴，讓五桐號能夠在手搖紅海中持續創造話題！」五桐號本次選擇與療癒系品牌、韓國文創Dinotaeng合作，推出聯名飲品和相關商品，使整體討論度飆升，今年的聯名話題討論量增長2.8倍，進而推高品牌整體聲量超過1倍，正面聲量也提高了2倍，聯名效益明顯，加上五桐號在旅遊業復甦時期，透過三方合作策略成功進軍航運市場，受到廣大網友的熱烈好評。

image source：五桐號 WooTEA

MACU TEA 麻古茶坊「楊枝甘露」熱銷百萬杯 開創「飲中甜品」風潮

麻古茶坊在2019開創了Driking Dessert（飲中甜品）的風潮，推出「楊枝甘露」、「芝芝葡萄果粒」等超人氣飲品後急速爆紅，上市至今已銷售突破百萬杯。嚴選當季鮮果，秉持鮮果茶現點、現切、現榨、現沖，打造台灣果粒茶飲創始品牌。

image source：MACU TEA 麻古茶坊

與OREO合作「提拉米蘇2.0」洗版IG平台 購買人潮讓冰沙機沒停過

麻古茶坊分享，去年年末聖誕檔期時，與OREO合作推出提拉米蘇2.0買一送一的活動，迴響超乎預期，來客數較平時多了2~3倍。只要一開店，就湧入大量人潮，「冰沙機與店員的動作都沒有停過！」在這麼冷的天氣，團隊成員們一起努力想要把活動做好，麻古茶坊提及，希望能讓大家內心都暖暖的。為的就是帶給粉絲在聖誕節的小驚喜，非常感謝團隊的努力與大家的喜愛。

image source：MACU TEA 麻古茶坊

推廣「重複使用」的減碳理念 提倡永續使用環保杯

落實減碳、友善環境是麻古茶坊在每一項專案發展中首要考量的議題。2014年領先業界率先推出環保瓶回購折扣優惠，引領風潮推廣「重複使用」的概念，近年更攜手綠色產能基金會，針對門市節能減碳進行輔導優化。

為將環保、永續理念深植於日常，從今年3月起，麻古每月針對持品牌環保大象杯回購之消費客群推出專屬優惠，結合環保杯、新品宣傳提倡環保理念，施行至今持環保杯、美口瓶回購的杯數，對比去年已成長3倍以上。

與OREO及大象杯聯名 提升品牌豐富度、塑造永續環保正面形象

麻古茶坊與OREO及大象杯等的跨界聯名策略，提升產品豐富度及話題性，正面聲量較去年激增逾2倍。更值得一提的是，透過優惠誘因宣傳環保杯，創造不少品牌曝光度，更與環保理念共創和諧，使得環保杯聯名與永續議題之聲量緊密連結，成功塑造永續品牌形象。

「很榮幸可以獲得這個獎項，很感謝行銷與設計團隊的努力，才能促成這些跨界聯名的專案，並透過行銷手法與視覺傳遞雙方合作的趣味性來提升話題討論度！」麻古茶坊強調，要感謝品牌的大家長、董事長簡秀娟與總經理賴柏羽給予團隊的信任與發揮的空間，讓品牌有更多元豐富的發展。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發「美食領域」連鎖手搖飲料「策略卓越獎」給予麻古茶坊股份有限公司，由麻古茶坊股份有限公司資深設計師潘思頴（右）代表領獎。

image source：MACU TEA 麻古茶坊