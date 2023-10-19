台灣觀賞魚博覽會登場 水晶蝦「落日銀河」重現iPhone珊瑚色

農業部今天起至22日在高雄展覽館南館舉辦「2023台灣觀賞魚博覽會」，展出全球首度曝光的「白色大河藻蝦」、銀河系水晶蝦「落日銀河」，也有唯一由台灣繁殖成功的珍稀魚種「超級二線鼠」，以及人工繁殖成功、被暱稱為「毛怪」的線紋海馬，非常具有可看性，一大早就吸引水族愛好者排隊入場。

漁業署表示，自從2009年以來，觀賞魚博覽會已經舉辦10屆，本屆展出多種獨步全球繁殖成功的魚種，及台灣內外銷前30名的特色魚種，更有多種鯉魚悠遊其中的鯉魚館、超受玩家歡迎的孔雀魚展示區、寓教於樂的海水魚及水族互動區，也邀請近40間水族業者打造全台唯一的水族街，眾多廠商祭出展場優惠價、推出最新產品。

漁業署說，博覽會特別展出由慈鯛六間在技術上突破以往高大身形，以短小型態搶攻水族市場的「鸚鵡六間」；「超級二線鼠」擁有明亮體色極透明魚鰭，加上體側兩條平行線，鮮明而醒目。

漁業署指出，觀賞蝦越來越受到玩家歡迎，這次展覽有多種台灣業者培育出來的獨特觀賞蝦，包括全球首度曝光的「白色大河藻蝦」外觀白亮晶透；單價破萬元以上的「落日銀河」體色有如同iPhone珊瑚色的橘紅色，猶如風暴來臨前的夕陽落日，一名水族玩家說：「好美麗的顏色，讓人看不膩！」

「純血紅白水晶蝦」擁有象牙白的厚殼、紅腳，是一款適合小玩家升級血統的觀賞蝦；國外終端零售價破台幣百萬元的「玫瑰過背極火蝦」頭部到尾部有獨一無二的玫瑰花色；經過6年研發生產挑選的「爆橘浩克」翡翠綠的厚殼，在深色底土襯托下會顯得相當亮眼。

拉瑪國際股份有限公司設計師胡子文說，水晶蝦的品系多樣化，拉瑪國際在這次展覽帶來經典的紅白水晶蝦，以及最新的落日銀河；落日銀河擁有特殊的珊瑚橘，每尾都有紅、橘、粉紅等不同漸層，「看起來就像美麗的落日餘暉！」身體側邊也有很多細小的點，像是銀河的星空，因此取名為「落日銀河」，目前「落日銀河」以國外的批發銷售為主，國內零售價1隻1萬元，僅展覽的4天有展場特價，1隻5000元。

有業者全新推出兩款人工繁殖成功的線紋海馬，一種是從頭部延伸到背部，有著如皇冠般的明顯特徵，因而被暱稱為「毛怪」，另一款是擁有紅寶石般的體色，在大自然環境從未曾有過的寶石紅線紋海馬。

現場也有業者展出人工培植的觀賞珊瑚。來自屏東的「半島珊瑚」老闆張宏逢讀大學時就自己養海水缸，當時他會分接珊瑚賣給漁友，張宏逢說：「賺一點零用錢！」後來發現珊瑚因為氣候變遷，在未來野外的珊瑚更難取得，出社會後就開公司，投身培育人工珊瑚。

張宏逢說，目前僅針對比較容易繁殖的珊瑚，像是表孔珊瑚來繁殖，他拿不同種類的表孔珊瑚，以嫁接的概念來拼接，培育出一款兼具紅色、淺綠色、深綠色3種顏色的表孔珊瑚，目前已有國外廠商來接洽。