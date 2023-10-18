TORY BURCH揪韓團ITZY隊長Yeji、何超蓮來台跑趴！同場林映唯、謝欣穎比辣又比美

美國時尚品牌TORY BURCH進駐新光三越百貨A8成立新專賣店，並在台舉辦慶祝派對，邀請韓女團ITZY隊長Yeji、「賭王千金」何超蓮來台跑趴，與林映唯、謝欣穎、溫貞菱等人，比辣又比美！

今年二月韓女團ITZY睽違三年來台舉辦演唱會，滿足粉絲MINZY們的期待，沒想到此次TORY BURCH派對，隊長Yeji居然單槍匹馬來跑趴，還要與港台女藝人同場比美。今早（10/18）才搭機來台Yeji成為派對上壓軸登場的嘉賓，身穿露背上衣的她，展現難得性感，但出場時未接受媒體採訪，僅簡單以中文表示「大家好！我是ITZY Yeji，謝謝」，並應要求擺拍出手指、臉頰愛心，拍完照後旋即就離場。而「賭王千金」何超蓮來台跑趴特別選穿全黑洋裝陪襯金色飾品，同樣沒有多發言，靦腆打完招呼就專心沈浸派對氛圍。

韓女團ITZY隊長Yeji特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

除了兩位特邀來台的嘉賓之外，本地明星代表則有女星謝欣穎、温貞菱、林映唯、楊祐寧老婆Melinda、宋柏瑋、張軒睿、章廣辰等人一起跑趴。昨日TORY BURCH新光三越百貨A8專賣店開幕，由楊祐寧跟楊謹華擔任剪綵嘉賓，今晚則換成太太Melinda來派對，還爆料楊祐寧自認比較時尚，「但後來發現好像是我比較時尚」。以紅色透膚襯衫搭配黑色小型托特包現身的謝欣穎，有著俏皮又可愛的造型，她表示「透過隨興牛仔裙搭配及膝長靴，帶出女人味」。而宋柏瑋被問到要送伴手禮給Yeji的話會挑什麼？馬上笑說「整個托特包都可以送給她」。值得一提的是今晚派對表演嘉賓則是久未公開演出的謝金燕，她一連演唱多首金曲，同時賣力辣舞，炒熱全場氣氛。

TORY BURCH派對表演嘉賓則是久未公開演出的謝金燕，她一連演唱多首金曲，同時賣力辣舞，炒熱全場氣氛。記者曾智緯／攝影

張軒睿出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

章廣辰出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

林映唯出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

「賭王千金」何超蓮特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

宋柏瑋參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

韓女團ITZY隊長Yeji特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

楊祐寧老婆Melinda現身TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

謝欣穎參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影