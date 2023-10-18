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TORY BURCH揪韓團ITZY隊長Yeji、何超蓮來台跑趴！同場林映唯、謝欣穎比辣又比美

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「賭王千金」何超蓮（左）、韓女團ITZY隊長Yeji（中）和謝欣穎一同參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
「賭王千金」何超蓮（左）、韓女團ITZY隊長Yeji（中）和謝欣穎一同參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

美國時尚品牌TORY BURCH進駐新光三越百貨A8成立新專賣店，並在台舉辦慶祝派對，邀請韓女團ITZY隊長Yeji、「賭王千金」何超蓮來台跑趴，與林映唯、謝欣穎、溫貞菱等人，比辣又比美！

今年二月韓女團ITZY睽違三年來台舉辦演唱會，滿足粉絲MINZY們的期待，沒想到此次TORY BURCH派對，隊長Yeji居然單槍匹馬來跑趴，還要與港台女藝人同場比美。今早（10/18）才搭機來台Yeji成為派對上壓軸登場的嘉賓，身穿露背上衣的她，展現難得性感，但出場時未接受媒體採訪，僅簡單以中文表示「大家好！我是ITZY Yeji，謝謝」，並應要求擺拍出手指、臉頰愛心，拍完照後旋即就離場。而「賭王千金」何超蓮來台跑趴特別選穿全黑洋裝陪襯金色飾品，同樣沒有多發言，靦腆打完招呼就專心沈浸派對氛圍。

韓女團ITZY隊長Yeji特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
韓女團ITZY隊長Yeji特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

除了兩位特邀來台的嘉賓之外，本地明星代表則有女星謝欣穎、温貞菱、林映唯、楊祐寧老婆Melinda、宋柏瑋、張軒睿、章廣辰等人一起跑趴。昨日TORY BURCH新光三越百貨A8專賣店開幕，由楊祐寧跟楊謹華擔任剪綵嘉賓，今晚則換成太太Melinda來派對，還爆料楊祐寧自認比較時尚，「但後來發現好像是我比較時尚」。以紅色透膚襯衫搭配黑色小型托特包現身的謝欣穎，有著俏皮又可愛的造型，她表示「透過隨興牛仔裙搭配及膝長靴，帶出女人味」。而宋柏瑋被問到要送伴手禮給Yeji的話會挑什麼？馬上笑說「整個托特包都可以送給她」。值得一提的是今晚派對表演嘉賓則是久未公開演出的謝金燕，她一連演唱多首金曲，同時賣力辣舞，炒熱全場氣氛。

TORY BURCH派對表演嘉賓則是久未公開演出的謝金燕，她一連演唱多首金曲，同時賣力辣舞，炒熱全場氣氛。記者曾智緯／攝影
TORY BURCH派對表演嘉賓則是久未公開演出的謝金燕，她一連演唱多首金曲，同時賣力辣舞，炒熱全場氣氛。記者曾智緯／攝影

張軒睿出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
張軒睿出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

章廣辰出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
章廣辰出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

林映唯出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
林映唯出席TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

「賭王千金」何超蓮特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
「賭王千金」何超蓮特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

宋柏瑋參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
宋柏瑋參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

韓女團ITZY隊長Yeji特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
韓女團ITZY隊長Yeji特地來台參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

楊祐寧老婆Melinda現身TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
楊祐寧老婆Melinda現身TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

謝欣穎參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
謝欣穎參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

宋柏瑋參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影
宋柏瑋參與TORY BURCH派對。記者／王聰賢攝影

派對 楊祐寧 謝金燕 謝欣穎 張軒睿 楊謹華

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