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Tiffany上海珠寶展 從梁朝偉到許光漢跨世代男神都到齊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
眾星出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
眾星出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於上海舉辦2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue秋季新作珠寶展，除了有影壇神仙眷侶梁朝偉劉嘉玲同場亮相，包括許光漢、言承旭、馮紹峰、龔俊等跨世代的魅力男星都同場出席，場面盛大；女性名人除了凍齡女神劉嘉玲，包括何超蓮、秦嵐、鍾楚曦等女星也以閃耀出席。

2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue系列，從當今Tiffany & Co.珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille上任之後推出的首個Blue Book高級珠寶系列中持續延伸出的新作，秋季作品向品牌傳奇設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）的傑出設計致敬，以當代目光煥新再現其神秘多姿的海洋意象。珠寶展現場以如臨深海的沉浸式體驗空間，讓人深刻感受到以奇幻海洋為主題共逾600件高級珠寶作品的獨特魅力。

梁朝偉出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
梁朝偉出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
劉嘉玲出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
劉嘉玲出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
言承旭出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
言承旭出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
鍾楚曦出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
鍾楚曦出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
龔俊出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
龔俊出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
馮紹峰出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
馮紹峰出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
言承旭配戴的Tiffany & Co. Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌丹泉石、祖母綠與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
言承旭配戴的Tiffany & Co. Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌丹泉石、祖母綠與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
梁朝偉配戴的Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌帕帕拉夏藍寶石, 紅碧璽與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
梁朝偉配戴的Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌帕帕拉夏藍寶石, 紅碧璽與鑽石胸針。圖／Tiffany提供
許光漢出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
許光漢出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴的Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌主石逾5克拉未經優化處理斯里蘭卡帕帕拉夏藍寶石、Umba藍寶石、紅碧璽及鑽石雙指戒。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴的Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌主石逾5克拉未經優化處理斯里蘭卡帕帕拉夏藍寶石、Umba藍寶石、紅碧璽及鑽石雙指戒。圖／Tiffany提供
許光漢配戴的Tiffany & Co. Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石、祖母綠與藍寶石胸針。圖／Tiffany提供
許光漢配戴的Tiffany & Co. Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石、祖母綠與藍寶石胸針。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌主石逾6克拉丹泉石、黑瑪瑙與鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌主石逾6克拉丹泉石、黑瑪瑙與鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴的Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌主石逾8克拉未經優化處理斯里蘭卡帕帕拉夏藍寶石、Umba藍寶石及鑽石鍊墜。圖／Tiffany提供
劉嘉玲配戴的Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue-鉑金與18K金鑲嵌主石逾8克拉未經優化處理斯里蘭卡帕帕拉夏藍寶石、Umba藍寶石及鑽石鍊墜。圖／Tiffany提供
秦嵐出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
秦嵐出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
許光漢出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供
許光漢出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany 劉嘉玲 梁朝偉 許光漢

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