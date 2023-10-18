聽新聞
test
0:00 / 0:00
Tiffany上海珠寶展 從梁朝偉到許光漢跨世代男神都到齊
美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於上海舉辦2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue秋季新作珠寶展，除了有影壇神仙眷侶梁朝偉、劉嘉玲同場亮相，包括許光漢、言承旭、馮紹峰、龔俊等跨世代的魅力男星都同場出席，場面盛大；女性名人除了凍齡女神劉嘉玲，包括何超蓮、秦嵐、鍾楚曦等女星也以閃耀出席。
2023 Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue系列，從當今Tiffany & Co.珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille上任之後推出的首個Blue Book高級珠寶系列中持續延伸出的新作，秋季作品向品牌傳奇設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）的傑出設計致敬，以當代目光煥新再現其神秘多姿的海洋意象。珠寶展現場以如臨深海的沉浸式體驗空間，讓人深刻感受到以奇幻海洋為主題共逾600件高級珠寶作品的獨特魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言