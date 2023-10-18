快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

大直周年慶新戰場 NOKE忠泰樂生活初登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大直的NOKE忠泰樂生活，10月19日起首度迎來周年慶。圖／本報資料照片
大直的NOKE忠泰樂生活，10月19日起首度迎來周年慶。圖／本報資料照片

今年上半年於大直登場的NOKE忠泰樂生活，第一個周年慶將在10月19日至11月19日展開，期間帶來全新品牌、獨家優惠商品、策展活動與美食體驗，以及各業種滿千送百回饋。在美麗華周年慶即將在10月22日落幕後，大直居民還有另一個新商場周年慶可無縫接軌。

NOKE忠泰樂生活周年慶期間帶來獨家策展，從10月21日至12月2日，白石畫廊將於NOKE 3樓大階梯，展出英國藝術家菲利普·考爾伯特(Philip Colbert)《龍蝦星球之旅-台北》大型畫作及雕塑作品，強烈的普普藝術風格將帶來超現實的趣味，活動開放免費參觀。

NOKE忠泰樂生活周年慶10月19日至11月1日各業種單櫃滿額回饋：美妝、設計師服飾、飾品、女鞋、休閒、文創單櫃滿3,000元送電子抵用券300元；進口流行服飾、精品眼鏡、配件複合店、珠寶單櫃滿5,000元送500元；3C家電、家居、家具專門店、休閒娛樂、體驗單櫃滿1萬送500元。

會員App限量回饋滿額禮：全館當日消費滿5,800元送深澤直人獨家收藏版TG方形瓷盤，限量390份。全館當日消費滿30,000元送價值17,500元的Hästens經典藍色格紋睡衣一套，限量5份。

周年慶期間有7家新櫃與快閃新櫃登場，包括香氛品牌JO MALONE LONDON期間限定至明年1月15日、選物店FUNSELECT即日起至12月14日前快閃，Bonnie Sugar手作甜點專門店即日起至11月底，以及選物店imihwa、泳衣品牌HAI the label、ORIGIN精品巧克力等新櫃。

時序來到秋季，NOKE館內多家餐飲推出新菜單與優惠，像是NOKE與Slice攜手共創，舉辦期間限定的「PAGE TO PLATE–餐盤與食譜」Pop Up三部曲；La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳帶來嶄新秋季菜單。

義式冰淇淋Old Bridge周年慶期間分別有第二杯半價等優惠；thé 13在周年慶首四日推出芒果佛手柑、水仙烏龍冷泡茶第二件半價，加價80元，可獲甜點一份；WIRED CAFE 10月19日至11月19日推出外帶指定熱銷飲品買一送一。

周年慶 忠泰樂生活 大直

延伸閱讀

周年慶食力發威 環球購物中心餐飲新櫃報到

天氣轉涼！趁周年慶買寢具最聰明　滿額羽絨披毯直接送

19日登場…信義百貨周年慶 業績拚百億

三大變數 牽動百貨業買氣

相關新聞

與蔡詩芸仍在婚姻狀態？ 王陽明現身時尚活動親回11字

與太太感情狀態撲朔迷離的王陽明，兩周前轉發了蔡詩芸的限時動態，夫妻看似相敬如賓的互動引發討論。而再次現身時尚品牌DSQUARED2活動，王陽明面對婚姻狀態提問，先是找經紀人搬救兵，但仍無正面回應，僅表示「一直都很支持家人朋友（馬龍）的表演」，讓人越看越不明白。

黑色霜淇淋來了！7-ELEVEN萬聖節推COLD STONE聯名「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」

步入10月下旬，萬聖節氣氛越來越濃厚，7-ELEVEN不僅推出多種獨家糖果、餅乾等萌趣零食方便就近採買，現做冰品、熱壓土...

Tiffany上海珠寶展 從梁朝偉到許光漢跨世代男神都到齊

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）日前於上海舉辦2023 Blue Book系列幻海秘境Out of th...

全球50最佳、新加坡第一名！萊佛士酒店整裝出發奪佳績

歷經10年籌備規劃，於2017至2019年期間修繕翻新的新加坡傳奇「萊佛士酒店」（Raffles Hotel Singa...

台日高齡醫學合作 陳亮恭：台灣研發成果導入日本契機

高齡議題日漸重要，台北榮總、國立陽明交通大學及國家衛生研究院共同組成「高齡健康整合研究中心」，與日本國立長壽醫療研究中心...

國民電玩跑跑卡丁車 3D立體一卡通懷舊上市

2004年韓國Nexon於台灣地區推出的電玩遊戲「跑跑卡丁車」，堪稱元老級國民電玩，陪伴粉絲近19年。一卡通獲授權發行3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。