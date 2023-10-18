大直周年慶新戰場 NOKE忠泰樂生活初登場

今年上半年於大直登場的NOKE忠泰樂生活，第一個周年慶將在10月19日至11月19日展開，期間帶來全新品牌、獨家優惠商品、策展活動與美食體驗，以及各業種滿千送百回饋。在美麗華周年慶即將在10月22日落幕後，大直居民還有另一個新商場周年慶可無縫接軌。

NOKE忠泰樂生活周年慶期間帶來獨家策展，從10月21日至12月2日，白石畫廊將於NOKE 3樓大階梯，展出英國藝術家菲利普·考爾伯特(Philip Colbert)《龍蝦星球之旅-台北》大型畫作及雕塑作品，強烈的普普藝術風格將帶來超現實的趣味，活動開放免費參觀。

NOKE忠泰樂生活周年慶10月19日至11月1日各業種單櫃滿額回饋：美妝、設計師服飾、飾品、女鞋、休閒、文創單櫃滿3,000元送電子抵用券300元；進口流行服飾、精品眼鏡、配件複合店、珠寶單櫃滿5,000元送500元；3C家電、家居、家具專門店、休閒娛樂、體驗單櫃滿1萬送500元。

會員App限量回饋滿額禮：全館當日消費滿5,800元送深澤直人獨家收藏版TG方形瓷盤，限量390份。全館當日消費滿30,000元送價值17,500元的Hästens經典藍色格紋睡衣一套，限量5份。

周年慶期間有7家新櫃與快閃新櫃登場，包括香氛品牌JO MALONE LONDON期間限定至明年1月15日、選物店FUNSELECT即日起至12月14日前快閃，Bonnie Sugar手作甜點專門店即日起至11月底，以及選物店imihwa、泳衣品牌HAI the label、ORIGIN精品巧克力等新櫃。

時序來到秋季，NOKE館內多家餐飲推出新菜單與優惠，像是NOKE與Slice攜手共創，舉辦期間限定的「PAGE TO PLATE–餐盤與食譜」Pop Up三部曲；La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳帶來嶄新秋季菜單。

義式冰淇淋Old Bridge周年慶期間分別有第二杯半價等優惠；thé 13在周年慶首四日推出芒果佛手柑、水仙烏龍冷泡茶第二件半價，加價80元，可獲甜點一份；WIRED CAFE 10月19日至11月19日推出外帶指定熱銷飲品買一送一。