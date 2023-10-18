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HAPPY GO成立「點數巨樂部」 立即加入抽北海道星野雙人滑雪度假旅

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO重金成立「點數巨樂部」，一鍵加入會員就能享有「月月抽」、「週週點數樂透」。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO重金成立「點數巨樂部」，一鍵加入會員就能享有「月月抽」、「週週點數樂透」。圖／鼎鼎聯合行銷提供

迎接年底百貨周年慶消費大檔，串聯遠東集團會員點數生態圈的HAPPY GO重金打造成立「點數巨樂部」，攜手集團內百貨餐飲飯店，共同放大兌點效益。即日起卡友打開HAPPY GO App一鍵加入點數巨樂部會員，就能參加開幕酬賓「星星相遇」月月抽活動，有機會贏得頂級奢華「星宇航空 × 星野集團北海道滑雪度假村之旅」等行程；還有「週週點數樂透」，每週以最低HAPPY GO點數10點就可將兼具流行話題與尊榮體驗的數萬元獎項帶走；另有「週二會員日」點數半價或小額點數可換到超過千項好禮。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城表示，不僅配合各百貨週慶檔期推出「點點成金」點數兌換百貨電子紅利券活動，還加碼高消費和新客的點數回饋，HAPPY GO Pay也同步推出週年慶首4日點數10倍贈等優惠回饋活動。

即日起至12月31日，下載HAPPY GO App加入點數巨樂部會員，即可抽「星宇航空與星野集團北海道5天4夜高端滑雪之旅」、「大阪星宇航空經典賞楓5日遊」還有「浪漫雪景迪士尼40週年機加酒5日遊」，月月抽旅日雙人機加酒行程驚喜回饋卡友。每週更推出「週週點數樂透」專區，只要以HAPPY GO 10～30點不等的小額點數，點選對應獎項即可兌換樂透抽獎券，抽飯店跨年派對、百貨即享券、雙人耶誕餐、行李箱、電影院私人包廂頭等艙等大獎。

「點點成金助攻周慶」，HAPPY GO Pay祭出10倍贈及分期優惠活動，最高享有4,300點回饋。圖／鼎鼎聯合行銷提供
「點點成金助攻周慶」，HAPPY GO Pay祭出10倍贈及分期優惠活動，最高享有4,300點回饋。圖／鼎鼎聯合行銷提供

樂透 北海道 行李箱

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