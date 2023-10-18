HAPPY GO成立「點數巨樂部」 立即加入抽北海道星野雙人滑雪度假旅

迎接年底百貨周年慶消費大檔，串聯遠東集團會員點數生態圈的HAPPY GO重金打造成立「點數巨樂部」，攜手集團內百貨餐飲飯店，共同放大兌點效益。即日起卡友打開HAPPY GO App一鍵加入點數巨樂部會員，就能參加開幕酬賓「星星相遇」月月抽活動，有機會贏得頂級奢華「星宇航空 × 星野集團北海道滑雪度假村之旅」等行程；還有「週週點數樂透」，每週以最低HAPPY GO點數10點就可將兼具流行話題與尊榮體驗的數萬元獎項帶走；另有「週二會員日」點數半價或小額點數可換到超過千項好禮。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城表示，不僅配合各百貨週慶檔期推出「點點成金」點數兌換百貨電子紅利券活動，還加碼高消費和新客的點數回饋，HAPPY GO Pay也同步推出週年慶首4日點數10倍贈等優惠回饋活動。