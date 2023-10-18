「天天LINE Pay日」年底前再攜手31品牌推優惠 麥當勞限時筆筆3%回饋
消費直接回饋點數，下次付款可抵現金的方式，對消費者最有感。廣受用戶喜愛的「天天LINE Pay日」宣布第4季攜手31大品牌推出LINE Pay回饋優惠，從週一到週日，持續不間斷的提供用戶餐飲、採買、交通、娛樂等生活面向消費回饋，單週最高可獲得超過600點的LINE POINTS回饋或優惠券折抵優惠。此外，週一至週五綁定富邦J卡於「天天LINE Pay日」活動店家消費可再享最高LINE POINTS 3%加碼回饋。
即日起至12月31日前「天天LINE Pay日」參與品牌囊括餐飲、採買、交通、娛樂各種消費者天天離不開的領域，品牌包含LOUISA COFFEE、cama、CAFE !N、麥味登、八方雲集、梁社漢排骨、芳珍蔬食、麥當勞餐廳及歡樂送、Uber Eats、爭鮮餐飲、Semeur 聖娜、和正農作、FM STATION馥漫、聖保羅、方師傅、巴特里、多那之、卡啡那、MINI.D Coffee、REAL‧Café、REAL真‧烘焙坊。
另外，日常採購必去的寶雅、光南；開車族、搭車族都照顧到的台灣中油、台亞加油站、台糖加油站、西歐加油站、55688台灣大車隊；還有秀泰影城、ez訂、MITSUI OUTLET PARK也都包含在這次優惠回饋的品牌。
此外，國內旅遊需求依然暢旺，LINE Pay攜手包括台北美福大飯店、福容大飯店淡水漁人碼頭店、台北諾富特華航桃園機場飯店、夏都墾丁沙灘酒店等精選飯店推出單筆滿額享高額回饋，即日起至12月31日止，於指定星級飯店及館內商店，使用LINE Pay單筆消費滿7,000元即可獲LINE POINTS 200點回饋，再加贈500元優惠券可於下次消費時折抵使用，讓用戶ㄧ次消費賺點同時又能省荷包。
LINE Pay目前全台已有超過49萬支付據點，即日起擴大支付使用場景於中山醫學大學附設醫院大慶院區、中興院區、文心院區正式上線，用戶可透過LINE Pay綁卡服務完成醫療費用繳納或於商場消費時支付，以安全便利的零接觸付款守護用戶的健康。
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