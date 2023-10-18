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卡地亞Clash de Cartier期間限定店登台中 關穎搶先逛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
關穎配戴Clash de Cartier雙排系列作品。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier雙排系列作品。圖／卡地亞提供

法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER），自即日起至10月23日止，首度於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店。這個既大膽張揚又內斂優雅的珠寶系列魅力獨具，珠寶本身所採用的經典設計元素之一的立體巴黎飾釘（Clous de Paris），更成為超吸引人目光的立體外牆，極具辨識度。卡地亞的好友、名媛關穎特地從台北來搶先逛店，暢談從「叛逆名媛」到非典型媽媽的心情。

●把每個人內在的個性衝突化為珠寶藝術

關穎是第一次配戴上Clash de Cartier系列珠寶，極為柔軟又服貼的觸感讓她相當驚艷。「圓潤不刮手，很舒服！」她說，很可惜2019年才剛推出就遇到疫情，因為實在是非常值得大家認識的傑出工藝之作，「我喜歡Clash，很符合我有點極端的個性！」

「每個人個性中都有些衝突的部分，只是百分比不同，卡地亞把這種衝突的特質做成藝術品就很厲害，結合了鉚釘、幾何等不同元素，有些有鑲鑽有的沒鑽，讓人很驚艷：怎麼可以這麼不違和？」關穎解說，每個人其實同時叛逆又中規中矩、有時不羈也有時乖巧，而她的佔比又如何？「我應該是，80%不羈吧！我比較活在當下。」她笑說。

關穎剛出道的時候因為家世背景被媒體封為「叛逆千金」，然而在她心目中，叛逆並非故意去做壞事，而是忠於自己的選擇、不會因為他人的想法或目光而被左右或動搖。「叛逆就是有時候比較不羈、比較敢試新的人事物、做一些不一樣的東西，這也代表有自己獨立的思想，但可能我們同時又受到社會的束縛、必須把自己拉回來一點點，這就是Clash de Cartier很適合現代女性的原因。」

在配戴Clash de Cartier系列珠寶的時候，她也留意到即使只是鉚釘、巴黎飾釘、圓這三個元素的組合，也因為材質和組合手法的不同，呈現豐富的變化，「玫瑰金的款式是真的可以每天穿搭的everyday wear，不用整套、單獨就很好搭，很輕盈，帶小孩的時候戴著都不會刮到。黑瑪瑙配白k金的款式風格更符合我的個性，很細緻但又同時有點粗獷感。」

假如帶著孩子們一起來這家店看Clash de Cartier系列珠寶，她笑說：「雙子座的姊姊應該跟我一樣貪心，玫瑰金和白K金兩種風格都喜歡，因為她喜歡甜美公主風也有時候會想穿酷黑搖滾風；喜歡搖滾和rap的哥哥，我覺得他會喜歡黑瑪瑙配白k金的款式，弟弟就會喜歡素一點的玫瑰金款。」

●全台首個期間限定形象店 珠寶元素放大超吸睛

豎立在台中大遠百廣場上Clash de Cartier期間限定形象店，一眼即可辨識。除了整間店外牆磚是滿滿的立體巴黎飾釘，整體色調以金色和白色為構成清新優雅的感覺，而破裂的線條則讓人感受到系列設計的雙重性。店內的珠寶展示櫃巧妙將鉚釘造型獨立出來等比放大，而店內前衛的球形空間，則取材自Clash de Cartier系列的圓形元素，內設獨特的動態視覺影像，能提供180度的CLASH專屬攝影棚體驗，可以LINE掃QRCode就能拍攝一組照片和5秒的專屬風格短影片。

為歡慶全台首個Clash de Cartier期間限定形象店開幕，卡地亞特地搶先全球、於台灣提前販售全新Clash系列作品，並帶來於台灣未曾曝光、更未曾上市的全新CLASH [UN]LIMITED全球限量珠寶。全新上市的Clash de Cartier新款以雙排設計為主軸，如金字塔般的巴黎飾釘立體的四面皆鑲嵌鑽石，比以往單面鑲鑽的款式更為閃耀。而同時展示的還有較為中高單價的設計，例如玫瑰金搭配黑色瑪瑙珠、以及結合黑色南洋珠的設計，這次亦有多款深受男性喜愛的白K金款式以及以猶如珠寶手鐲般的腕表，呈獻Clash de Cartier的大膽張力邂逅及細膩精緻。

即便未能親臨現場，自即日起至10月31日止，亦可透過卡地亞LINE官方帳號內的線上程式巧玩Clash de Cartier雙重魅力測驗，憑測驗結果預約至卡地亞指定專賣店內體驗試戴，可獲得專屬驚喜乙份（每一LINE帳號限領乙份，數量有限，換完為止)。

關穎配戴Clash de Cartier 雙排系列作品。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier 雙排系列作品。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排系列玫瑰金鋪鑲戒指，39萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排系列玫瑰金鋪鑲戒指，39萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排系列玫瑰金鋪鑲耳環，68萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排系列玫瑰金鋪鑲耳環，68萬元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED耳環小型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約60萬5,000元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED耳環小型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約60萬5,000元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED戒指小型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約207萬元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED戒指小型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約207萬元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED手環，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約280萬元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED手環，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約280萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列戒指，43萬8,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列戒指，43萬8,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列鑽石耳環，玫瑰金，鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約37萬元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列鑽石耳環，玫瑰金，鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約37萬元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER期間限定形象店店內空間將珠寶元素等比例放大。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER期間限定形象店店內空間將珠寶元素等比例放大。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列作品。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列作品。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列耳環，90萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列耳環，90萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列項鍊，279萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列項鍊，279萬元。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列作品。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列作品。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier雙排系列作品。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier雙排系列作品。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列鑽石戒指，玫瑰金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石小型款，約18萬8,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列鑽石戒指，玫瑰金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石小型款，約18萬8,000元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED耳環中型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約108萬元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED耳環中型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約108萬元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER期間限定形象店自即日起至10月23日止。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER期間限定形象店自即日起至10月23日止。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排系列玫瑰金項鍊，78萬5,000元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier雙排系列玫瑰金項鍊，78萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞將於10月18日起至23日於台中大遠百1F北棟廣場前首次開設「Clash de Cartier」期間限定形象店。圖／卡地亞提供
卡地亞將於10月18日起至23日於台中大遠百1F北棟廣場前首次開設「Clash de Cartier」期間限定形象店。圖／卡地亞提供
卡地亞將於10月18日起至23日於台中大遠百1F北棟廣場前首次開設「Clash de Cartier」期間限定形象店。圖／卡地亞提供
卡地亞將於10月18日起至23日於台中大遠百1F北棟廣場前首次開設「Clash de Cartier」期間限定形象店。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列作品。圖／卡地亞提供
關穎配戴Clash de Cartier超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列作品。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約19萬9,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約19萬9,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER期間限定形象店店內空間將珠寶元素等比例放大。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER期間限定形象店店內空間將珠寶元素等比例放大。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED雙指戒指小型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約71萬元。圖／卡地亞提供
CLASH [UN]LIMITED雙指戒指小型款，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石和縞瑪瑙，約71萬元。圖／卡地亞提供

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