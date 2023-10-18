卡地亞Clash de Cartier期間限定店登台中 關穎搶先逛

法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER），自即日起至10月23日止，首度於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店。這個既大膽張揚又內斂優雅的珠寶系列魅力獨具，珠寶本身所採用的經典設計元素之一的立體巴黎飾釘（Clous de Paris），更成為超吸引人目光的立體外牆，極具辨識度。卡地亞的好友、名媛關穎特地從台北來搶先逛店，暢談從「叛逆名媛」到非典型媽媽的心情。

●把每個人內在的個性衝突化為珠寶藝術

關穎是第一次配戴上Clash de Cartier系列珠寶，極為柔軟又服貼的觸感讓她相當驚艷。「圓潤不刮手，很舒服！」她說，很可惜2019年才剛推出就遇到疫情，因為實在是非常值得大家認識的傑出工藝之作，「我喜歡Clash，很符合我有點極端的個性！」

「每個人個性中都有些衝突的部分，只是百分比不同，卡地亞把這種衝突的特質做成藝術品就很厲害，結合了鉚釘、幾何等不同元素，有些有鑲鑽有的沒鑽，讓人很驚艷：怎麼可以這麼不違和？」關穎解說，每個人其實同時叛逆又中規中矩、有時不羈也有時乖巧，而她的佔比又如何？「我應該是，80%不羈吧！我比較活在當下。」她笑說。

關穎剛出道的時候因為家世背景被媒體封為「叛逆千金」，然而在她心目中，叛逆並非故意去做壞事，而是忠於自己的選擇、不會因為他人的想法或目光而被左右或動搖。「叛逆就是有時候比較不羈、比較敢試新的人事物、做一些不一樣的東西，這也代表有自己獨立的思想，但可能我們同時又受到社會的束縛、必須把自己拉回來一點點，這就是Clash de Cartier很適合現代女性的原因。」

在配戴Clash de Cartier系列珠寶的時候，她也留意到即使只是鉚釘、巴黎飾釘、圓這三個元素的組合，也因為材質和組合手法的不同，呈現豐富的變化，「玫瑰金的款式是真的可以每天穿搭的everyday wear，不用整套、單獨就很好搭，很輕盈，帶小孩的時候戴著都不會刮到。黑瑪瑙配白k金的款式風格更符合我的個性，很細緻但又同時有點粗獷感。」

假如帶著孩子們一起來這家店看Clash de Cartier系列珠寶，她笑說：「雙子座的姊姊應該跟我一樣貪心，玫瑰金和白K金兩種風格都喜歡，因為她喜歡甜美公主風也有時候會想穿酷黑搖滾風；喜歡搖滾和rap的哥哥，我覺得他會喜歡黑瑪瑙配白k金的款式，弟弟就會喜歡素一點的玫瑰金款。」

●全台首個期間限定形象店 珠寶元素放大超吸睛

豎立在台中大遠百廣場上Clash de Cartier期間限定形象店，一眼即可辨識。除了整間店外牆磚是滿滿的立體巴黎飾釘，整體色調以金色和白色為構成清新優雅的感覺，而破裂的線條則讓人感受到系列設計的雙重性。店內的珠寶展示櫃巧妙將鉚釘造型獨立出來等比放大，而店內前衛的球形空間，則取材自Clash de Cartier系列的圓形元素，內設獨特的動態視覺影像，能提供180度的CLASH專屬攝影棚體驗，可以LINE掃QRCode就能拍攝一組照片和5秒的專屬風格短影片。

為歡慶全台首個Clash de Cartier期間限定形象店開幕，卡地亞特地搶先全球、於台灣提前販售全新Clash系列作品，並帶來於台灣未曾曝光、更未曾上市的全新CLASH [UN]LIMITED全球限量珠寶。全新上市的Clash de Cartier新款以雙排設計為主軸，如金字塔般的巴黎飾釘立體的四面皆鑲嵌鑽石，比以往單面鑲鑽的款式更為閃耀。而同時展示的還有較為中高單價的設計，例如玫瑰金搭配黑色瑪瑙珠、以及結合黑色南洋珠的設計，這次亦有多款深受男性喜愛的白K金款式以及以猶如珠寶手鐲般的腕表，呈獻Clash de Cartier的大膽張力邂逅及細膩精緻。