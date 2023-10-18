醫學研究共同面對高齡化 台日簽訂國立學研機構合作協議

台灣於2025年將成為超高齡社會，高齡議題備受關注。為讓高齡醫學往前邁進，台北榮總、國立陽明交通大學及國家衛生研究院共同組成「高齡健康整合研究中心」，從本月16日至18日與日本國立長壽醫療研究中心、東京都健康長壽醫療中心簽訂合作協議，此為台日國立學研機構簽訂的正式合作協議。

台北榮總院長陳威明指出，北榮高齡醫學研究成果斐然，除了來自退輔會支持以及同仁努力，日本夥伴的無私合作更是提升研究成果的最大助力。這次透過台日雙方在高齡醫學與老化科學的研究，著重在導入尖端的研究合作成果於社區，提升兩國高齡民眾的健康福祉，並藉此平台將亞洲經驗推廣至全球。

台日合作可追溯到2015年，在台北市立關渡醫院院長陳亮恭努力下，整合我國三個高齡研究機構與日本國立長壽醫療研究中心簽訂研究合作，該合約每5年依需求調整而更新，本次簽約將延續前兩期合約精神，擴大日方合作參與，加入自1972年成立的東京都健康長壽醫療中心，進一步強化台日高齡研究平台的量能。

陳亮恭說，身處社會文化相似的亞洲，人口老化程度或有差異，但台日人口老化速度均位處國際前段班，相似的人口議題挑戰讓雙方更為緊密的合作，「更重要的是，此合作是基於雙方共同的興趣，也具有對等的研究能力與資源，如此的機制才能夠創造強強聯手的加值效應。」

在簽約儀式中，陳威明、陽明交大校長林奇宏及國衛院長司徒惠康親自出席。 林奇宏以陽明交大合校後，利用數位科技發展高齡研究，未來將開創出新的研究領域，並善用台灣數位科技的優勢，將研究成果推廣到全球。

司徒惠康表示，國衛院成立「高齡醫學暨健康福祉研究中心」，強調對相關議題的重視，該研究中心是國衛院研究經費最充裕的單位，更希望此合作平台能持續成長茁壯。

陳威明特別以台灣帝雉與藍鵲為主題的藝術瓷盤，分別致贈東京健康長壽醫療中心理事長鳥羽研二，以及國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典，並以瓷盤畫作意喻台日研究合作的傑出成果以及傳承的亮點。

「回顧台日高齡醫學研究合作，奠基於彼此近20年的友情，雙方不僅交流，還共同推動多項重大高齡健康議題。」陳威明說，台日至今共同發表超過30篇論文，更在彼此合作下，建立亞洲肌少症與多項診斷評估標準與治療建議，更共享研究假說、研究資料乃至於研究經費，這是放諸全世界都很少見的研究合作。

陳威明指出，此研究合作合約下，雙方將強化人員互訪及學生交換，並針對共同研究興趣申請研究經費推動，展現國際間強化亞洲研發量能。本次會議中，台日雙方分享近40個研究主題成果，針對流行病學、臨床研究、數位科技與老化生物學進行交流，日方更介紹多個尖端研究資料庫，如東京健康長壽醫療中心所擁有超過3000個樣本的「腦庫」，更願意在無償基礎下與我方合作。