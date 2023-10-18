Swatch攜手歐洲太空總署把星空戴上手！樣式還能自己挑？
滿足你對銀河星空的浪漫想像，Swatch做到了！攜手歐洲太空總署（ESA）推出全新Swatch X You系列腕表，不管是距離地球6500光年的鷹狀星雲，還是位於天鵝座的面紗星雲，統統都能戴上手，而且樣式還可以自己挑？
Swatch與歐洲太空總署合作推出一系列共六款以天體為靈感的Swatch X You設計，能夠打造獨一無二專屬腕表。歐洲太空總署展示一系列距離地球數千光年之外、由世界上最專業的太空望遠鏡所 捕捉到的的宇宙奇景，表達對浩瀚宇宙的嚮往。這些設計讓我們得以一探恆星的奧妙，包括著名的創世之柱、奪目的原恆星L1527以及船底座星雲中耀眼的年輕恆星形成區。每只訂製腕表都將隨附一個 ESA標誌表環、特別包裝套盒和一張印有靈感來源的天體圖像明信片，而且只需要在品牌網站上，動動手指點選即可。
不僅有神秘浩瀚宇宙靈感的Swatch X You系列，品牌還呈現了全新的精鋼材質BIG BOLD IRONY表款。不同於夏季的款式，此次Swatch從表殼到表鍊皆採用精鋼製成，搭配放射紋的各色表盤；而且金屬材質表鍊設計以大寫B字母為靈感，呼應BIG BOLD IRONY系列精神。同時全表都使用了Swatch噴砂處理技術，創造出霧面質感，與閃亮配色表盤形成有趣視覺對比。BIG BOLD IRONY腕表除了大尺寸的外型搶眼之外，也具備了份量感，配戴上手十分有感其改變。
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