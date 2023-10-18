Swatch攜手歐洲太空總署把星空戴上手！樣式還能自己挑？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch攜手歐洲太空總署（ESA）推出全新Swatch X You系列腕表，滿足你對銀河星空的浪漫想像。圖／Swatch提供
Swatch攜手歐洲太空總署（ESA）推出全新Swatch X You系列腕表，滿足你對銀河星空的浪漫想像。圖／Swatch提供

滿足你對銀河星空的浪漫想像，Swatch做到了！攜手歐洲太空總署（ESA）推出全新Swatch X You系列腕表，不管是距離地球6500光年的鷹狀星雲，還是位於天鵝座的面紗星雲，統統都能戴上手，而且樣式還可以自己挑？

Swatch與歐洲太空總署合作推出一系列共六款以天體為靈感的Swatch X You設計，能夠打造獨一無二專屬腕表。歐洲太空總署展示一系列距離地球數千光年之外、由世界上最專業的太空望遠鏡所 捕捉到的的宇宙奇景，表達對浩瀚宇宙的嚮往。這些設計讓我們得以一探恆星的奧妙，包括著名的創世之柱、奪目的原恆星L1527以及船底座星雲中耀眼的年輕恆星形成區。每只訂製腕表都將隨附一個 ESA標誌表環、特別包裝套盒和一張印有靈感來源的天體圖像明信片，而且只需要在品牌網站上，動動手指點選即可。

BIG BOLD IRONY腕表除了大尺寸的外型搶眼之外，也具備了份量感，配戴上手十分有感其改變。圖／Swatch提供
BIG BOLD IRONY腕表除了大尺寸的外型搶眼之外，也具備了份量感，配戴上手十分有感其改變。圖／Swatch提供

不僅有神秘浩瀚宇宙靈感的Swatch X You系列，品牌還呈現了全新的精鋼材質BIG BOLD IRONY表款。不同於夏季的款式，此次Swatch從表殼到表鍊皆採用精鋼製成，搭配放射紋的各色表盤；而且金屬材質表鍊設計以大寫B字母為靈感，呼應BIG BOLD IRONY系列精神。同時全表都使用了Swatch噴砂處理技術，創造出霧面質感，與閃亮配色表盤形成有趣視覺對比。BIG BOLD IRONY腕表除了大尺寸的外型搶眼之外，也具備了份量感，配戴上手十分有感其改變。

Swatch X You系列腕表，訂製價3,450元。圖／Swatch提供
Swatch X You系列腕表，訂製價3,450元。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S103G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S103G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S104G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S104G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S101G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S101G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S100G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S100G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供

Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S102G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供
Swatch BIG BOLD IRONY系列SB07S102G腕表，精鋼表殼與表鍊，6,950元。圖／Swatch提供

太空 腕表 Swatch

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