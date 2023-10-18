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你覺得自己幸福嗎？韓星太陽TaeYang、全昭彌SOMI分享獲得正能量訣竅

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在韓國的「Find Your Wellbeing找尋身心幸福 」活動上，TaeYang（左）、SOMI分享獲得正能量訣竅。圖／lululemon提供
在韓國的「Find Your Wellbeing找尋身心幸福 」活動上，TaeYang（左）、SOMI分享獲得正能量訣竅。圖／lululemon提供

經過疫情後，「你覺得自己幸福嗎？」連續三年針對全球14個主要市場研究，並提出全球幸福感報告的lululemon，邀請了韓星太陽TaeYang、全昭彌SOMI加入找尋身心幸福活動，並分享了他們各自面對低潮時的面對方式，讓人重拾正能量。

lululemon的2023全球幸福感報告，並首度舉辦「Find Your Wellbeing找尋身心幸福 」活動，邀請韓國人氣歌手TaeYang及SOMI分享尋找身心幸福的秘訣。其中TaeYang提到「即使日程繁忙，我也會努力保持最佳狀態，抽出時間散步或是運動鍛鍊。我也會透過與親友的相處時光、睡前日記的書寫記錄下日常想法和情绪，來尋找靈感，追求身心幸福。」SOMI也說「我會透過與不同的朋友相處來獲得正能量，傾聽自己身體的聲音，做它想做的事是很重要的」。lululemon希望藉此活動打破過往男性及Z世代在找尋身心幸福所面臨的挑戰及社會框架。

TaeYang提到「我會透過與親友的相處時光、睡前日記的書寫記錄下日常想法和情绪，來尋找靈感，追求身心幸福」。圖／lululemon提供
TaeYang提到「我會透過與親友的相處時光、睡前日記的書寫記錄下日常想法和情绪，來尋找靈感，追求身心幸福」。圖／lululemon提供

因此lululemon除了先在韓國打造了沉浸式空間體驗引導、啟發大眾與自己的心、身體以及世界連結，台灣市場也緊接其後，展現品牌對本地消費者身心幸福重視。活動自10月21日至22日，連續兩天共分為兩大主要區域，「沉浸式體驗」以透過柔和舒緩的背景音樂搭配全景投影沉浸式光影空間，提供觀展者一個放鬆沉澱心靈的空間，並開啟與內在的對話；「大使課程」由品牌大使們所帶領的課程，透過「探索身體」、「愛自己」以及「擁抱彼此」不同的主題，從身心出發進而與社群連結，讓自己感覺更好。

關於找尋幸福，SOMI說「我會透過與不同的朋友相處來獲得正能量，傾聽自己身體的聲音，做它想做的事是很重要的」。圖／lululemon提供
關於找尋幸福，SOMI說「我會透過與不同的朋友相處來獲得正能量，傾聽自己身體的聲音，做它想做的事是很重要的」。圖／lululemon提供

lululemon先在韓國打造了沉浸式空間體驗引導、啟發大眾與自己的心、身體以及世界連結。圖／lululemon提供
lululemon先在韓國打造了沉浸式空間體驗引導、啟發大眾與自己的心、身體以及世界連結。圖／lululemon提供

lululemon Find Your Wellbeing活動產品展示區，透過柔軟舒適的布料感受身心的平衡。圖／lululemon提供
lululemon Find Your Wellbeing活動產品展示區，透過柔軟舒適的布料感受身心的平衡。圖／lululemon提供

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